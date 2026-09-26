Alegría propondrá endurecer el régimen de incompatibilidades tras el polémico fichaje de Marta Ríos por Blackstone

El PSOE-Aragón propondrá endurecer el régimen de incompatibilidades en la Comunidad tras el polémico fichaje de la que fuera directora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Jorge Azcón, Marta Ríos, por Blackstone.

Así lo ha anunciado este sábado su secretaria general, Pilar Alegría, tras la Interparlamentaria socialista, que ha reunido a los diputados, los senadores, la eurodiputada y los representantes del partido en las Cortes de Aragón.

La exportavoz de Pedro Sánchez ha recalcado que Blackstone es "un fondo buitre como el que ha dejado fuera de su hogar a Maricarmen".

"Huele a chamusquina", afirmaba, como ya hiciera este viernes en el Parlamento autonómico.

La intención del PSOE es limitar los perfiles que pueden dar el salto del Ejecutivo a la empresa privada para evitar casos flagrantes de ‘puertas giratorias’, aunque los detalles, ha explicado Alegría, se conocerán más adelante, una vez registren su proposición.

La líder socialista ha criticado, también, que Azcón haya “despreciado” a la oposición al rechazar las comisiones sobre incendios y centros de datos.

En lo que respecta a los incendios, ha subrayado que el PSOE está abordando esta cuestión desde el primer momento “fuera de la refriega política”, ya que tras el peor verano en la historia de Aragón urge actuar “con serenidad y altura de miras y trabajar todos juntos”.

“El fuego no entiende de ideologías políticas”, ha agregado.

En su opinión, hay que "modernizar" la legislación autonómica. "El 'no' de Azcón no es un desprecio al PSOE sino hacia los aragoneses", ha incidido.

Lo mismo ocurre, a juicio de los socialistas, con los centros de datos. Su llegada, ha dicho Alegría, ha generado un "evidente debate" y "dudas en una parte muy importante de la ciudadanía". "Solo los que tienen ya conexión a la red eléctrica requerirían de más del 100% de la energía renovable que generamos en la Comunidad", apuntaba.

Por ello, cree conveniente abrir un debate "sereno" sobre esta cuestión. "Los aragoneses nos piden capacidad de entendimiento y diálogo", insistía.

Como principal partido de la oposición se ha comprometido a desarrollar una labor "útil y responsable", con capacidad de proponer alternativas. Con todo, fiscalizará de una manera "clara y contundente la acción de Gobierno".

Para Alegría, Azcón viene comportándose "como un dirigente de partido", pero no como el presidente de todos los aragoneses.

"La visión que está trasladando es muy pequeñita. Hay personas que votan y piensan diferente. Tiene que tener la magnanimidad de llegar a acuerdos con fuerzas que representan esa pluralidad", comentaba, acusando también al barón popular de haber hecho saltar por la ventana la cultura del pacto que históricamente tenía Aragón.

Preguntada sobre su política con los centros de datos, Alegría ha asegurado que quiere abrir las puertas a las grandes inversiones. "Pero las que quieran especular no hace falta que vengan. Hay que actuar de manera proactiva para no tener que hacerlo de manera reactiva como ha ocurrido en Estados Unidos o Irlanda", completaba.

Primarias en Zaragoza

Sobre las primarias a las elecciones municipales no ha querido mojarse. Alegría ha incidido en la necesidad de hacer un proceso "democrático" y que una vez haya candidato, el partido "salga a por todas".

Todo apunta a que en Zaragoza se buscará un candidato de consenso para evitar guerras fratricidas. A este respecto, Alegría ha dicho que estará con el candidato que sea apoyado por la militancia. "No puedo trasladar el nombre de nadie. Respetaré lo que la militancia diga", garantizaba.

Si hay más de un candidato, la votación será el 4 de noviembre, pero si se llega a un consenso, el 26 de octubre podría conocerse ya quién se enfrentará a Natalia Chueca en las urnas.