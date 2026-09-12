El restaurante de Zaragoza donde van a comer Ander Herrera o Gabi Fernández: "Esto es comida casera de verdad"

Hay restaurantes que son como comer en casa. 'Qué prisa llevas' es el bar de Jesús Irigoyen y es uno de esos sitios en los que 'estás como en casa'.

Después de casi 25 años entre fogones en otro restaurante, Jesús tenía claro que quería cambiar de aires. "Quería hacer algo diferente y este local es de la familia y me vine aquí", declara.

Ahora 'Qué prisa llevas' está a punto de cumplir tres años, y se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan comida casera, buenas tapas y producto a la brasa.

La propuesta nace como una cervecería pero a su vez combina bar y comedor, con una carta para todos los bolsillos. "Aquí la gente viene a tapear mucho a la barra y a comerse sus raciones", cuenta Irigoyen.

Entre sus platos estrella está el lechal asado, una de las especialidades en las que Jesús ha querido poner el foco, junto a los pescados a la brasa y una gran oferta de lechecillas, riñones o sesos.

Algunas de las tapas y raciones que se pueden encontrar E.E.

"A mí siempre me ha gustado el lechal y quise hacer eso", explica Jesús. Aún con ello, no se ha querido olvidar de lo típico y en la barra no faltan unas buenas tapas.

"Se siguen pidiendo mucho las gambas rebozadas que hemos hecho siempre, las croquetas, la ensaladilla rusa y los huevos rellenos con mayonesa", comenta Irigoyen quien afirma que "esto es comida casera".

Otra de las especialidades de la casa es la cerveza de tanque. "Esto ha llamado muchísimo la atención, además es de Ambar, de la Zaragozana", explica Jesús.

Un restaurante con rostros conocidos

En total, ocho personas forman el equipo de este establecimiento que recibe a más de un centenar de clientes al día y que cuenta con público de todas las edades.

Parte de su clientela llega incluso de propio para probar algunas de sus especialidades. "Se piden muchos huevos fritos", añade Jesús.

Por las mesas de este bar han pasado rostros conocidos del fútbol como Ander Herrera o Gabi Fernández.

Además, el local acogió a los campeones de la Recopa de Europa. "Hicieron una comida los campeones de la Recopa y vinieron aquí", cuenta Jesús.

Con casi tres años de historia, 'Qué prisa llevas' se consolida como un lugar donde la cocina de siempre, las brasas y el ambiente local se encuentran en un mismo plato.