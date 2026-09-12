Confirmado: el nuevo centro de salud de Cuarte de Huerva tendrá 700 metros cuadrados más de lo previsto

Imagen del proyecto de centro de salud. Ayuntamiento Cuarte de Huerva Ayuntamiento Cuarte de Huerva.

El futuro centro de salud de Cuarte de Huerva será más amplio de lo inicialmente previsto.

La alcaldesa del municipio, Elena Lacalle, lo ha anunciado este sábado a través de sus redes sociales.

"Nos han confirmado desde el Gobierno de Aragón que el proyecto se amplia en 700 metros cuadrados más para cumplir las necesidades de Cuarte acorde con el crecimiento exponencial de la población", ha avanzado la primera edil.

Además, Lacalle ha señalado el día 30 de septiembre como fecha en la que se entregará el proyecto definitivo del "ansiado" equipamiento sanitario para la localidad.

Una vez suceda esto, poco quedaría para el inicio de las obras. Tal y como lo ha calculado la alcaldesa sería "cuatro meses después" de tener listo el documento.

Es decir que, de cara al primer trimestre de 2027 será cuando "se pondrá la primera piedra".

Así será el equipamiento

El futuro equipamiento se situará en la calle Emperador Trajano, junto a la escuela infantil Las Hablillas.

Su diseño busca adaptarse al crecimiento de la población y cubrir las necesidades sanitarias actuales de la localidad.

El edificio contará con tres niveles: sótano, planta baja y primera.

La planta baja concentrará la mayor parte de la actividad asistencial. Allí se ubicará el área de admisión y administración, desde la que se organizarán los distintos servicios, como atención continuada con consultas y urgencias, diagnóstico y tratamientos, trabajo social, atención a la mujer y veinte consultas de medicina y enfermería.

También habrá zona de rehabilitación, sala polivalente, cuatro boxes, una consulta y dos vestuarios.

La primera planta estará dedicada a pediatría. Este espacio será independiente del resto del centro para poder priorizar y mejorar la atención a los menores.

Dispondrá de seis consultas, áreas polivalentes y dependencias para el personal sanitario, como zona de descanso, biblioteca y dormitorios de guardia.

El inicio de los trabajos se prevé para inicios del próximo ejercicio, con un plazo estimado de ejecución de dieciocho meses.