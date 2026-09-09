Es oficial: los trabajadores aragoneses tendrán estos 12 festivos "de carácter retribuido y no recuperable" en 2027

Aragón ya tiene definido su calendario laboral para 2027.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que fija los doce festivos retribuidos, no recuperables e inhábiles que serán comunes en toda la Comunidad Autónoma.

A estas jornadas se sumarán después otras dos fiestas de carácter local, que serán propuestas por cada ayuntamiento. Las fechas deberán comunicarse a la Administración autonómica antes del 15 de octubre de 2026.

Entre las principales novedades del calendario está el traslado al lunes 16 de agosto del descanso correspondiente a la festividad de la Asunción de la Virgen. El 15 de agosto, fecha habitual de esta celebración, caerá en domingo en 2027.

El calendario incluye también el 23 de abril, San Jorge y Día de Aragón, que el Estatuto de Autonomía establece como festivo laboral en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

Estos serán los festivos en Aragón del 2027

Las doce fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable para 2027 serán:

1 de enero, Año Nuevo.

6 de enero, Epifanía del Señor.

25 de marzo, Jueves Santo.

26 de marzo, Viernes Santo.

23 de abril, San Jorge, Día de Aragón.

1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

16 de agosto, en sustitución de la festividad de la Asunción de la Virgen.

12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre, Todos los Santos.

6 de diciembre, Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, Natividad del Señor.

Estos días tendrán además la consideración de inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos en Aragón, de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

14 festivos en total

Como establece el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, "las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año".

De este modo, a los doce festivos fijados para toda Aragón se suman otros dos de carácter local, que decidirá cada municipio.

En el caso de Aragón, los ayuntamientos tendrán hasta el 15 de octubre de 2026 para comunicar sus dos fiestas locales a la Administración autonómica. Una vez recibidas, las fechas se publicarán en el Boletín Oficial de Aragón.

La aprobación del decreto se produce después de que el texto pasara por el Consejo de Relaciones Laborales de Aragón, donde fue sometido a audiencia de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Con el calendario ya aprobado, el Gobierno de Aragón deja definidos los días festivos e inhábiles de 2027 y pone las bases para que empresas, trabajadores y administraciones puedan organizar con antelación la actividad del próximo año.