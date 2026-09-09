Lucas (18 años): "Quiero este trabajo para pagarme el carnet de conducir y ayudar a mis padres con mis estudios"

Las Fiestas del Pilar están a la vuelta de la esquina y, para muchos jóvenes, no son solo sinónimo de música, celebraciones y noches entre amigos.

Estos días también representan una oportunidad para incorporarse al mercado laboral, conseguir unos ingresos extra y, de paso, sumar experiencia de cara al futuro.

Para optar a estos puestos de trabajo, los jóvenes deben presentar su currículum acompañado de una fotografía y rellenar una ficha en la que indican su disponibilidad durante las fiestas.

Es el caso de Lucas, un joven de 18 años que lleva desde primera hora de la mañana haciendo fila para poder realizar la entrevista y conseguir un puesto de trabajo.

Lucas asegura que, tras haber estado el año pasado de camarero en las food trucks, vuelve a tener claro su objetivo. "Quiero trabajar y así poder pagarme el carnet de conducir y ayudar a mis padres con mis estudios".

Una situación similar vive Isabel Giménez, de 20 años, que quiere compaginar este trabajo con otro empleo. "Me renta más que salir porque quiero dinero para viajar", explica.

Para ella, además del dinero, la experiencia laboral es otro de los motivos para trabajar durante las fiestas, ya que considera que puede ser una buena oportunidad para ampliar su currículum.

Isabel Giménez en la fila para realizar la entrevista E.E.

Otra de las jóvenes que opta a estos puestos es Beatriz de Miguel, de 19 años. La joven asegura que "me vale más la pena trabajar y ganar unos dineros que salir todos los días".

Además, explica que, siendo estudiante, este tipo de empleos resultan especialmente útiles "para ahorrar y poder permitirse algunos caprichos".

Las entrevistas para optar a uno de los puestos de camarero y personal de hostelería se van a continuar celebrando hoy, 9 de septiembre hasta las 19.00 horas, así como mañana, 10 de septiembre, de 9.00 a 19.00 horas en Paseo Echegaray, 150.