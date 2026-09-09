La DO Somontano propone tres eventos en Zaragoza para disfrutar de sus vinos en septiembre y octubre

Con el lema "ZARAGOZA VINO SOMONTANO”, la denominación de origen alía sus vinos con el cine, la gastronomía, el enoturismo y la música.

La Denominación de Origen Somontano organiza tres eventos muy especiales en tres fechas distintas en lugares emblemáticos de Zaragoza invitando a disfrutar de sus vinos y bodegas a los fans de Somontano de la capital aragonesa con el lema “ZARAGOZA VINO SOMONTANO”.

Esta campaña está organizada por la DO Somontano con Aragón Sabor de Verdad y financiada por el Gobierno de Aragón.

“ZARAGOZA VINO SOMONTANO” es una oportunidad para disfrutar de los vinos y bodegas de la denominación de origen a través de tres propuestas diferentes como dos originales maridajes y la llegada de "Somontano en Ruta", que por primera vez, llega a Zaragoza celebrando de nuevo la vida en una de las calles más céntricas de la capital aragonesa.

El evento de carácter multitudinario tendrá lugar en el centro de la ciudad con entrada libre y los otros dos, en espacios emblemáticos de Zaragoza y con aforo limitado.

Las entradas para estos dos eventos pueden conseguirse, hasta completar las plazas disponibles, a través de un divertido test en la página web www.dosomontano.com.

Cine y Vino

El jueves 17 de septiembre a las 9 de la noche, en la Filmoteca de Zaragoza, tendrá lugar este especial maridaje protagonizado por el comunicador y experto en vinos, Mariano Navascués, y el crítico de cine y cortometrajista, Dani Calavera.

Un formato fresco y divertido que marida personajes del cine con diferentes vinos. Una cata que, en esta ocasión y por primera vez en Zaragoza, se realiza en una sala de cine.

Un maridaje “de cine” único con aforo limitado de 100 personas. Las primeras que demuestren que son muy fans de Somontano a través de un divertido test disponible en la página web, conseguirán su entrada.

Cartel de "ZARAGOZA VINO SOMONTANO". Do Somontano

Somontano en Ruta

Un evento en torno a la gastronomía y por supuesto el vino, en el que celebramos la vida. Es el cuarto año que “Somontano en Ruta” recorre diferentes lugares del Aragón, hasta ahora, en la provincia de Huesca y este año, por primera vez llega a Zaragoza.

Un evento en el que la música, las tapas y el vino vestirán la mañana del sábado, 26 de septiembre, en el centro de Zaragoza.

Allí, se organizarán diferentes puestos a lo largo de la calle donde se podrán degustar vinos y tapas acompañados de música en directo y reconocidos DJs.

Las bodegas Fábregas, Enate, Viñas del Vero, Pirineos, Laus, Abinasa, Sommos, Meler, Alodia, Sers, Monte Odina, Mipanas, El Grillo y la Luna, Idrias y Leo & Niné Wines ofrecerán sus vinos mostrando la magia y personalidad de la DO Somontano definida por su ubicación a los pies de las montañas de Huesca mientras que la propuesta gastronómica la protagonizarán Massala, Brutal, Quesos de Radiquero, Maitai, La Jaula de Grillos, Julián Mairal e IberJabugo.

Maridaje Sonoro

El maridaje es la unión armoniosa de dos elementos entre sí. Tanto el vino como la música se pueden adjetivar y así descubrir el vino que más se disfruta con una canción y viceversa.

En este sentido, acompañarán este maravilloso viaje de vino Somontano y música, Jesús Bombín, “selector musical” en Radio 3 y Meritxell Falgueras, sumiller y comunicadora del mundo del vino.

Una sesión divertida e interesante que acompañará a los asistentes a descubrir una fantástica interacción, la del vino y la música, a través de un recorrido por diferentes vinos, variedades, estilos y grupos musicales.

Un maridaje de música y vino, de aforo limitado a 100 personas, que tendrá lugar el sábado, 3 de octubre, a las 12 h del mediodía en la Sala Oasis de Zaragoza.

Las primeras personas que demuestren que son muy fans de Somontano a través de un divertido test disponible en la página web www.dosomontano.com, conseguirán su entrada.