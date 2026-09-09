Aragón aumenta la oferta educativa con tres nuevas titulaciones universitarias para el curso 2027-2028

Luz verde a dos nuevos másteres de la Universidad de Zaragoza y al Grado de Odontología de la Universidad San Jorge.

El consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la implantación de tres nuevas titulaciones oficiales, ampliando así la oferta de educación superior y de Ciencias de la Salud en Aragón.

Estas titulaciones pasarán a formar parte de la oferta universitaria de Aragón a partir del curso académico 2027-2028.

Se trata del máster Universitario en Ingeniería de Diseño de Producto de la Unizar, el Máster en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario en el que participa la institución académica aragonesa y el Grado en Odontología en la universidad privada de la comunidad.

"Estas incorporaciones contribuirán a reforzar el sistema universitario aragonés, ampliando las oportunidades formativas de nuestros estudiantes", ha comentado en rueda de prensa Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón.

El nuevo máster en Ingeniería de Diseño de Producto, contará con 30 plazas y responde a la ampliación y actualización de la oferta académica vinculada a ámbitos estratégicos para la innovación, el desarrollo tecnológico y la competitividad empresarial.

Por su parte, el máster en Trabajo Social nace como titulación interuniversitaria desarrollada conjuntamente con la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de La Rioja, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Vigo y la Universidad de Zaragoza.

El programa contará con un plan de estudios único para todas las universidades participantes, 48 plazas y estará coordinada por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Instituto en Monzón

El Consejo de Gobierno ha autorizado la tramitación de gasto plurianual y la contratación de las obras para la construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria en Monzón (Huesca).

La actuación supondrá una inversión global de 15,9 millones de euros.

El futuro centro contará con 12 unidades de ESO, cuatro de bachillerato y espacios para impartir tres ciclos de Formación Profesional vinculados al ámbito tecnológico: Grado Básico de Informática y Comunicaciones, Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes y Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web.

El instituto se concibe además con capacidad de adaptación a futuras necesidades demográficas.

Dispondrá inicialmente de de tres vías de ESO y dos de Bachillerato, además de gimnasio, aulas especializadas, talleres y espacios específicos para la FP.

El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 24 meses.

Más plazas en los tribunales de violencia de género

Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha anunciado que el ejecutivo aragonés reforzará con 36 plazas hasta diciembre, los tribunales con competencias en materia de violencia de género.

El programa que se financiará con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, supondrá una inversion de 563.000 euros.

Está previsto que el programa comprenda una contratación de un máximo de 9 gestores procesales, así como 27 tramitadores procesales.

Se distribuirán en los partidos judiciales de Huesca, con dos gestores y tres tramitadores, Zaragoza con diez tramitadores y siente gestores; mientras que en Barbastro, Boltaña, Fraga, Jaca, Monzón, Teruel, Calamocha, Alcañiz, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea, La Almunia y Tarazona trabajará un tramitador en cada uno de ellos.

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