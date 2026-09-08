Vox aplica la prioridad nacional a las ayudas a la conciliación de las familias: haber vivido 5 años en España puntuará más

David Sainz y Alejandro Nolasco, este martes en el Pignatelli. Gobierno de Aragón

Vox llevará la prioridad nacional a las ayudas destinadas a la conciliación de las familias.

La medida, impulsada desde la Consejería de Desregulación de Alejandro Nolasco, se publicará este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y que contará con un presupuesto de 948.500 euros dirigido a las entidades sin ánimo de lucro detrás de estos proyectos.

El propio vicepresidente ha recalcado que todo se ajustará al “marco legal vigente”.

Así, los proyectos que acrediten que un mayor número de sus familias o personas beneficiarias cuentan con residencia legal, efectiva y continuada en Aragón durante un mínimo de cinco años obtendrán puntos adicionales en la valoración.

Nolasco ha defendido que se trata de priorizar "a los nuestros, a los de casa" y que los recursos públicos son "finitos", por lo que, a su juicio, deben repartirse “de una manera más justa”.

"Priorizamos a los nuestros de la misma forma que Lituania prioriza a los lituanos y Argelia a los argelinos", ha señalado.

Para el líder voxista, "lo que es inadmisible es que las familias españolas se queden a la cola a la hora de optar a cualquier ayuda".

Esta nueva medida supone extender a las ayudas de familia el polémico criterio que el Ejecutivo autonómico ya introdujo en las subvenciones destinadas a partos y adopciones múltiples.

La convocatoria contempla tres líneas de actuación. La primera, dotada con 498.500 euros, estará destinada a servicios de apoyo a la conciliación para familias con hijos menores de 16 años, o de hasta 21 años cuando tengan reconocido un grado de discapacidad o dependencia.

La segunda contará con 150.000 euros y se servirá para facilitar la conciliación de aquellas personas que tengan a su cargo a mayores de 21 años en situación de discapacidad o dependencia.

La tercera, con 300.000 euros, financiará actividades dirigidas a la prevención de lo que Vox denomina “violencia intrafamiliar”.

El objetivo general de estas subvenciones será financiar proyectos de entidades sin ánimo de lucro que den respuesta a necesidades sociales detectadas en Aragón y, especialmente, iniciativas destinadas a favorecer la conciliación de la vida personal y laboral de las familias.

El director general de Familia, Infancia y Natalidad, David Sainz, ha detallado que las entidades interesadas dispondrán de 15 días para presentar sus proyectos una vez que la convocatoria se publique en el BOA.

En 2024 se presentaron alrededor de 170 proyectos correspondientes a 120 entidades.