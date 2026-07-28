Aragón confirma la inversión de 20 millones para rehabilitar el Pabellón de Aragón como sede de la Agencia Estatal

El Gobierno de Aragón destinará 20 millones de euros para la rehabilitación del Pabellón de Aragón de la Expo como la nueva sede de la Agencia Estatal de Salud Pública de España. El acondicionamiento se espera que tenga una duración de entre 2 y 3 años.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha valorado la reciente noticia "histórica" anunciada por Pedro Sánchez como "magnífica" ya que va a suponer "seguir siendo referente en sanidad de España y Europa". "Aragón gana cuando se habla de salud pública", ha subrayado Azcón.

De esta forma, la elección del Pabellón de Aragón supone "recuperar uno de los emblemas de la Expo" tras casi 20 años sin uso destinándolo a esta agencia de nueva creación.

Además de encargarse de su adecuación, el Gobierno de Aragón también deberá ocuparse de su mantenimiento durante los primeros cinco años, a lo que se estima que se deba dedicar un millón de euros anuales.

A la espera de que esta edificación esté acondicionada, el Ejecutivo aragonés ha dispuesto al Ministerio de Sanidad de 900 metros cuadrados de oficinas en Expo Empresarial para que puedan comenzar a trabajar cuando la Agencia lo desee.

Ahora comienza un trabajo de la mano entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Aragón con la firma de un convenio para ratificar las propuestas que se han hecho y "se empiece a trabajar lo antes posible".

Repercusión económica en Aragón

Jorge Azcón ha destacado el impacto económico que va a tener la implantación de la Agencia Estatal de Sanidad Pública que se prevé de 3 millones anuales hasta los 15 según evolucione el proyecto.

En materia laboral, en la primera fase se estiman 60 puestos de trabajo relacionados con la salud y con una empleabilidad alta. Así, el avance de la agencia permitirá que llegue a los 300 profesionales trabajando en ella.

"Supone una magnifica noticia para la sanidad de Aragón porque respalda el trabajo en sanidad que veníamos haciendo", ha señalado. Asimismo mira a futuro ya que ha incidido que tiene repercusión en los jóvenes.

"Ha sido determinante el incremento de la oferta de plazas de Medicina en las tres provincias, la creación del grado en Farmacia en Huesca. La oferta de formación de nuestra comunidad es lo que va asegurar que tengamos el talento para que la agencia tenga no solo raíces en Aragón sino que los talentos que van a desarrollar su trabajo sean también aragoneses", ha incidido.

Por tanto, el presidente de Aragón ha subrayado que se trata de una victoria conjunta de Aragón frente a las siete candidatas gracias al respaldo de "toda la comunidad".

"Muy buena noticia"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha valorado de "muy buena noticia" la implantación de la Agencia Estatal de Salud Públcia en Zaragoza: "Se ha trabajado mucho desde el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón".

"El PP ha sido el que viene a resolver ese uso a un edificio que llevaba años paralizado. Crear empleo y oportunidades y cumple los objetivos de descentralizar la administración central", ha señalado.

Visibilidad nacional e internacional

Para delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, es importantísimo tener un sistema de vigilancia que recopile datos de absolutamente todos los centros sanitarios de España para poder cruzar información sobre la presencia y el crecimiento de todo tipo de enfermedades.

“Se ha seleccionado un territorio con potencia en materia sanitaria de primer nivel. Aquí contamos con un sistema sanitario público que goza de grandes especialistas en muy diversas materias y que son una de las partes de ese músculo, de esa fuerza de que va a disponer la agencia. Por otro lado, tenemos dos institutos de investigación como son el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y el Instituto de Biomedicina, que también son punteros en sus respectivas especialidades, y una facultad de medicina longeva y con gente preparadísima”, enumeraba Beltrán.

El delegado ha confirmado que habrá una coexistencia de personas que serán contratadas para dar servicio específicamente a la agencia, aunque no se ha atrevido a dar cifras. “Tendrá que venir desarrollado en un real decreto posterior”, comentaba.

Tener la Agencia en Zaragoza dará “muchísima visibilidad nacional e internacional a Zaragoza”, ya que se celebrarán reuniones científicas, congresos, conferencias.

Por el momento tampoco hay una previsión de cuándo podría ponerse en marcha. Habrá que ver cómo avanzan los siguientes pasos tanto con la obra civil como por el propio equipamiento de las instalaciones.

A favor de la ciudad han jugado el elevadísimo consenso de todas las instituciones. También la existencia de un espacio adecuado y unas conexiones envidiables.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado que este va a ser un proyecto estratégico "para la sanidad, la investigación, la comunidad científica y todo el talento aragonés y español".

"El Gobierno de España cumple con Aragón. Una vez más", señalaba en X (antes Twitter).