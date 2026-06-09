Pilar Alegría se desvincula del 'caso Leire': "No conozco a esta mujer, no he coincidido con ella en toda mi trayectoria política"

La exministra y exportavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, se ha desvinculado este martes del 'caso Leire'.

"No conozco a esta mujer, no he coincidido con ella en toda mi trayectoria política", remarcaba.

Preguntada por si la reunión con P. S. a la que hacía referencia la 'fontanera' en sus cuadernos podría haber sido con Pedro Sánchez, la ahora portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón ha querido trasladar un mensaje de "máximo respeto a la Justicia", sin entrar en el fondo del asunto.

"Es tiempo de que la Justicia trabaje. Desde luego, por parte del PSOE, lo que siempre se tiene que trasladar es la máxima colaboración y transparencia", añadía.

Con esto, ha querido dejar claro que "las épocas y los momentos en los que se destruían las pruebas, se rompían discos duros a martillazos y no se colaboraba con la Justicia ya han quedado atrás".

Alegría también se ha remitido a la Justicia ante las informaciones publicadas este martes por El Periódico de Aragón que apuntan a la existencia de varias reuniones en Zaragoza entre miembros destacados de la trama como la propia Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset o el expolicía Rafael Salvador.

"Ahora mismo hay una investigación abierta y creo que, una vez que se recabe toda la información por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Justicia dará los pasos que considere oportunos", agregaba.

"Líos de la derecha"

A Alegría también se le ha preguntado por el polémico fichaje del presidente del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor de Jorge Azcón.

"A diferencia de lo que hace el PP, yo suelo ser bastante respetuosa con los líos internos de la derecha. Este es uno de ellos y son ellos quienes tienen que resolverlo. Lo que le pido es que lo haga rápido para que al menos así encuentre tiempo suficiente para dedicarse a los verdaderos problemas que importan a los aragoneses, como mejorar nuestra sanidad y nuestra educación pública", manifestaba.