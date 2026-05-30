Aragón, ante el reto de acoger a 1,4 millones de personas: "No hay saturación, pero no tiene sentido crecer por crecer"

Aragón crece, pero no sin preguntas. Tras años marcado por la despoblación y el envejecimiento, el territorio comienza a atraer nuevos habitantes impulsado por cambios económicos, logísticos y sociales que reconfiguran su mapa demográfico.

Los últimos datos del INE reflejan esa realidad. A fecha 1 de abril de 2026, Aragón cuenta con 1.385.220 habitantes, que son casi 20.000 más que un año antes y 54.000 más que hace solo cinco años.

Sin embargo, este repunte abre un interrogante clave: ¿está realmente preparada la comunidad para sostener una población de 1,4 millones de personas? Infraestructuras, vivienda, servicios públicos y equilibrio territorial entran en juego en un escenario donde el crecimiento, lejos de ser únicamente una oportunidad, también plantea límites y desafíos.

Una tendencia al alza que no sería posible sin la población extranjera, que representa un sostén clave a nivel social y económico, como exponen expertos demográficos.

“Sin la inmigración, estaríamos menos del 25% de población de lo que teníamos a principios del siglo XXI, es decir, mucho menos del millón de habitantes. Entonces, es cierto que vamos creciendo, pero ya no crecemos de manera tan acelerada como fue la época de principios del siglo XXI hasta el 2008”, apunta Ángel Pueyo, profesor de Geografía de la Universidad de Zaragoza y de la cátedra Territorio Social y Visualización Geográfica.

Aunque la reflexión va más allá de las cifras. Al hablar de este tipo de fenómenos demográficos, los expertos apunta a que el debate debe orientarse hacia aspectos más cualitativos que cuantitativos.

“Tenemos una situación de crecimiento demográfico que, si se sabe hacer y si lo hacemos con cuidado, puede ser sostenida y podemos tener capacidad. No hay una situación de saturación de algún estilo. Lo que tenemos que valorar es cómo queremos crecer y para qué queremos crecer. Crecer por crecer el número de población no tiene sentido”, analiza Pueyo.

En ello, la vivienda va a jugar un papel esencial. Consciente de que no es un problema que se vaya a solucionar de la noche a la mañana, este profesor de Geografía advierte de la necesidad de afrontarlo con decisión y determinación.

“Hay que plantear una política de construcción de viviendas para poder dar solución a esas demandas de sus colectivos jóvenes y esa población que viene a incorporarse al mercado laboral. Pero también cómo rehabilitar y recuperar una parte importante del mercado inmobiliario que está sin uso, vacío o que no está saliendo al mercado”, remarca.

El debate de Zaragoza

Un crecimiento poblacional que se concentra en la ciudad de Zaragoza. Los datos oficiales del INE hablan de que la capital roza los 700.000 habitantes, pero Pueyo sostiene que ya ha superado los 720.000 con la población que vive en la ciudad, pero no está empadronada.

Ante ello, invita a hacer una reflexión sobre “la ciudad que queremos ser”, y asumir el duro equilibrio entre la población, la calidad de vida y la eficiencia urbana.

“El PGOU de Zaragoza permite, prácticamente, acoger una población de un millón de habitantes. Pero, claro, para poder llegar a eso y ser funcionalmente activos, tenemos que desarrollar toda una serie de infraestructuras. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, tener una red de transporte público si queremos superar los 800.000 habitantes? ¿Cuáles son los servicios que tenemos que desplegar en esas nuevas zonas de construcción?”, cuestiona.

Porque, para Pueyo, Zaragoza, por mucho que tenga 700.000 habitantes, es una ciudad que “piensa como una de 50.000”.

“Tenemos una compacidad urbana que nos está permitiendo que más del 70% de los modelos de desplazamiento se hagan andando o en transporte público. Esto es un éxito frente a lo que serían ciudades de nuestro propio tamaño. Nuestros embotellamientos y atascos, que muchas veces nos crispan, son mínimos comparados con ciudades como Málaga, Granada, Valencia, o Valladolid, de unas escalas iguales e incluso menores que las nuestras. Esto ya son valores que tenemos que conseguir y mantener”, sostiene.