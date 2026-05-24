El PSOE vuelve a codearse con el alcalde de la gamba roja pese a llevar un año "expulsado" y le aprueba el presupuesto

El PSOE vuelve a codearse con el alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, pese a llevar supuestamente un año "expulsado" del partido por el rosario de polémicas e irregularidades que acumula y su condena por acoso laboral, recurrida ante el Supremo.

El 10 de junio de 2025, la formación emitió un comunicado en el que aseguraba que el regidor había sido "expulsado del Partido Socialista". Él mismo, sin embargo, terminó desmintiéndolo y afirmó que nadie le había comunicado nada oficialmente. "No hay causa legal ni judicial que justifique mi cese", llegó a decir en agosto en un controvertido pleno.

El edil recalcó entonces que su condición de alcalde y concejal no emanaba de unas siglas "como creen algunos" sino del voto directo de los ciudadanos de Aguarón. Sin embargo, desde aquel 10 de junio, el PSOE de Pilar Alegría ha recurrido a su supuesta expulsión para echar balones fuera siempre que se le ha preguntado por el tema.

Pese a no formar parte de la 'familia socialista', Cucalón -que saltó a los titulares nacionales en febrero de 2025 por darse un festín de gamba roja, ostras y jamón de bellota con dinero público- ha sido visto con varios cargos del partido en los últimos meses.

Ya en septiembre, el PP denunció que los socialistas siguieran apoyándole en público y le aplaudieran en las fiestas patronales. Y esta misma semana, no ha dudado en posar junto a sus ¿ex? compañeros en la gala de los Premios Aragoneses del Año organizada por El Periódico de Aragón.

El propio PSOE de Zaragoza subió una imagen a su perfil de X (antes Twitter) en la que se ve a Cucalón como uno más junto a varios cargos del partido y a la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Elma Saiz.

Cucalón, con los representantes del PSOE-Aragón. @SocialistasZGZ

En ella aparecen también los concejales Paco Galán y Alfonso Gómez Gámez; la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera; el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán; el diputado Darío Villagrasa y el vicepresidente segundo de las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, entre otros.

Quienes coincidieron con él aseguran que estuvo hablando con representantes de la Diputación y que en ningún momento hubo signos de que unos y otros quisieran marcar distancias pese a que -siempre según la versión oficial- lleva cerca de un año apartado del partido.

Más allá de la anécdota, el apoyo del PSOE pudo verse también en otro momento crucial para cualquier ayuntamiento: la aprobación del presupuesto.

Las cuentas de 2026 salieron adelante con el rechazo del PP y el apoyo de PSOE y CHA este pasado 9 de abril.

Otro aspecto llamativo es precisamente ese: que Cucalón siga votando como parte del PSOE y no haya tenido que pasar a ser no adscrito tras ser "expulsado" del partido.

¿Candidato en 2027?

Cucalón fue absuelto por la Audiencia de Zaragoza de los delitos de falsedad documental y administración desleal denunciados desde el Partido Popular, pero tiene aún múltiples frentes abiertos.

El principal es la condena a 8 meses de inhabilitación por acoso laboral, que tiene recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía ya emitió un informe en el que aseguraba no ver motivos para anular la condena. Sin embargo, el Alto Tribunal todavía no ha hecho oficial su decisión.

Si el fallo llega en los próximos meses, la inhabilitación podría impedirle concurrir como candidato a las elecciones municipales de 2027, que se celebrarán previsiblemente el 30 de mayo.

Quienes le conocen no dudan de que "si puede, se presentará" tanto a la alcaldía de Aguarón, donde lleva ya más de 30 años, como a la presidencia de Campo de Cariñena, comarca de la que es presidente.

En los próximos meses, Cucalón también tendrá que responder ante la denuncia presentada por el Gobierno de Jorge Azcón ante la Fiscalía por las adjudicaciones irregulares que han marcado sus últimos años de mandato.

Además, el Tribunal de Cuentas mantiene abierta la investigación por el cobro de dietas por la asistencia a reuniones que no se produjeron, la compra de aguinaldos sin destinatario ni justificación y un supuesto fraccionamiento de contratos para servicios de abogacía.

Entre tanto, Aguarón parece haber recuperado parte de la normalidad perdida en los meses posteriores al estallido del caso. La localidad tiene ya secretaria tras la marcha del anterior interventor.

Se trata de la persona que ejercía como su secretaria personal en Campo de Cariñena, un nombramiento controvertido a juicio de la oposición que, al menos, les ha permitido volver a celebrar plenos sin nuevos sobresaltos.