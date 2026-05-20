"No es un tema de color para nada": Vox defiende su 'prioridad nacional' y promete combatir el fraude en el padrón

"No es un tema de color para nada, es un principio de gestión". El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha defendido este miércoles el principio de 'prioridad nacional' ante los partidos de la oposición de las Cortes de Aragón.

El líder de Vox ha asegurado que hablar de eficiencia y protección social no es algo contradictorio sino complementario, y que una de sus prioridades va a ser la reducción del gasto superfluo e ineficiente para destinar más recursos a quienes lo necesitan.

El objetivo es pasar de un Gobierno que obstaculiza y genera costes innecesarios a uno "que facilita la vida de los ciudadanos, las familias y las empresas", palabras que no han convencido, para nada, a la izquierda.

Como ejemplo ha puesto el futuro Plan Agiliza, que pondrá en marcha medidas concretas para simplificar la Administración, mejorar la eficiencia y aplicar progresivamente la IA. También ha adelantado su intención de fomentar el silencio administrativo positivo "como norma general", dado que acceder a la Administración debe ser un derecho y no un privilegio.

Nolasco ha insistido, además, en reducir un 50% la financiación a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva. Lo mismo sucede con las ayudas a la cooperación al desarrollo, que quedarán en el mínimo legal.

Lo primero, en su opinión, es "arreglar lo que está roto aquí".

Por otra parte, el líder voxista ha asegurado que pondrá a la familia "como eje transversal" de todas las políticas y ha prometido más plazas en residencias y centros de día.

Desde Vox inciden en la necesidad de que haya un "Bienestar Social real" y que se dé prioridad "a aquellos que contribuyen". Esto debe basarse "en la justicia y la sostenibilidad".

"Aplicaremos el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas, prestaciones y servicios sociales dentro del marco legal vigente. Se exigirán periodos de arraigo reforzados y un empadronamiento efectivo que garantice una vinculación real con el territorio", continuaba.

A este respecto, ha afirmado que excluirán de todas estas ayudas a quienes se encuentran en situación irregular "salvo que estemos hablando de una urgencia vital". Lo mismo ocurrirá con las personas condenadas por okupación ilegal, que no podrán acceder a viviendas públicas, ya sea en régimen de compra o de alquiler.

Para conseguir todo esto impulsarán un servicio de verificación del fraude prestacional del padrón y de la residencia efectiva. "Intentaremos que esté en el primer semestre de 2027", avanzaba.

En cuanto a los menas, Nolasco tiene claro que cuantas menos plazas haya para menores extranjeros no acompañados más habrá para ancianos.

No lo ve así la oposición. La socialista Mónica Iglesias cree que la ciudadanía espera "más garantías" y ha advertido de que reducir las listas de espera no puede ser excusa para rebajar la calidad de los servicios.

Lo mismo ocurre con el medio rural, que debe ser atendido como merece, según el PSOE. "El tercer sector no es un mero complemento administrativo. Le pedimos sensatez y rigor técnico", le ha dicho.

A Mari Carmen Bozal, de CHA, le sigue costando entender que se meta en el mismo saco la desregulación con el bienestar social. "Cuesta no pensar que la desregulación no va a ser un chiringuito más", exponía.

A su parecer, lo que se necesitan son "instituciones útiles". Desde CHA tampoco han ocultado su preocupación por si la dirección general de Ayudas Sociales "vaciará de competencias el IASS" y han recordado que no hay tiempo que perder, dado que hay decenas de familias esperando ayudas y personas dependientes aguardando una valoración.

Mientras, Marta Abengochea, de IU, ha recalcado que si los recursos del Departamento son limitados es "porque perdonan impuestos a los ricos".

"No somos comunidad si no somos capaces de cuidarnos entre nosotros, y parece que desregular va a ser desproteger. ¿El silencio positivo también va a ser para acceder a derechos o solo para empresas?", le preguntaba a Nolasco antes de acusarle de querer "reventar el contrato social y aplicar la ley de la selva" en Aragón.