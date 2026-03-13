La conexión definitiva de Forestalia y sus testaferros: Samper estaba empadronado en casa de uno de ellos

La Guardia Civil ha encontrado la que podría ser la conexión definitiva entre el dueño de Forestalia, Fernando Samper, y sus testaferros. Los registros del pasado 3 de marzo permitieron confirmar que el 'gigante verde' aragonés está empadronado en el domicilio de uno de ellos.

Concretamente, en una vivienda propiedad de Roberto Pérez, al que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) define como un "nodo operativo" de la trama y le imputa un delito de pertenencia a organización criminal, otro de blanqueo de capitales y un tercero de cohecho.

Situado en una urbanización de la avenida de José Hierro, se trata de un piso en el que, "por lo que aparece en el buzón", reside César Pérez Águeda, hermano de Roberto.

Él, sin embargo, no es el único empadronado en esa dirección. También lo está Fernando Samper, aunque, como se comprobó en el registro, en realidad sigue viviendo en la avenida de la Academia General Militar de Zaragoza.

El cambio en el padrón se produjo en 2025, aunque la propia Guardia Civil asegura desconocer qué motivos le llevaron a hacerlo.

Con todo, ve "evidente" que existe una relación de confianza entre Pérez y Samper "que sobrepasa los límites laborales".

Que se pruebe de esta forma el vínculo entre ambos tiene una gran importancia, ya que el primero ocupaba cargos de alta responsabilidad en mercantiles controladas por el dueño de Forestalia.

Entre ellos, el de secretario en Fernando Sol SL y el de apoderado en Nearco Renovables SL.

Roberto Pérez llegó a la trama como especialista en empresas que se dedican a la explotación de energía eólica. Durante mucho tiempo, conectó a Fernando Samper con Eugenio Domínguez, el ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica que se habría encargado de desatascar los proyectos de Forestalia.

También habría sido él quien habría explicado al funcionario la forma en la que crearían una estructura societaria donde recaerían los beneficios producidos por la explotación de los diferentes parques eólicos.

Registro clave

El despacho de Roberto Pérez, ubicado en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, fue uno de los que se registró el pasado día 3.

Fue, de hecho, el que permitió obtener los indicios "más claros e importantes" para el desarrollo de la investigación en curso, que apunta ya tanto a Forestalia como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) del Gobierno de Lambán.

De él, los agentes se llevaron un iPhone 17, un ordenador de gama alta, carpetas y sellos de diferentes mercantiles.

Entre los documentos había un acta de convocatoria de una junta de Babieca Investment Renewable SL y un resumen de proyectos de Energía Inagotable de Minverva SL y las escrituras de la mercantil Fundasoft SL.

Todos estos hallazgos, dicen desde la Ucoma, vendrían a reforzar la hipótesis de que Roberto Pérez servía como un presunto testaferro o persona interpuesta entre Fernando Samper y Eugenio Domínguez en la percepción de posibles contraprestaciones económicas por parte del funcionario al crear y gestionar empresas pantalla de las que este último es titular de forma indirecta.

La investigación también ha permitido determinar que, a pesar de intentar ocultarlo, los hermanos Eduardo y Roberto Pérez y Eugenio Domínguez y su mujer llegaron a un acuerdo de compraventa que no se elevó a público para la adquisición del 100% de las empresas Caliope Energy Greem SL y Caliope Smart Energy SL.

Este les permite ostentar el 97% de la empresa Babieca Investment Renewable SL, empresa que fue beneficiaria de un préstamo de 5,2 millones de euros realizado por la empresa Cemsal SL, propiedad de Eduardo Pérez que permitió incrementar indirecta y sustancialmente el valor patrimonial de las empresas adquiridas por el ex subdirector general.