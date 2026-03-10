CHA promete una "férrea oposición" a Azcón: "Estamos cansados de que el futuro de Aragón se decida en Madrid"

Jorge Pueyo e Isabel Lasobras, representantes de CHA, con María Navarro, presidenta de las Cortes Cortes de Aragón

Chunta Aragonesista tampoco apoyará la investidura de Jorge Azcón, sea un gobierno en solitario, con Vox, o incluso con Teruel Existe. La formación, con seis diputados, ha prometido una “oposición férrea” a aquellos que “quieren destruir Aragón”.

Así se lo ha trasladado este martes su portavoz, Jorge Pueyo, a la nueva presidenta de las Cortes, María Navarro, dentro de la ronda de consultas que la nueva líder del Parlamento está manteniendo con todos los partidos.

Pueyo considera que pactar con Jorge Azcón sería “entregar Aragón” a “quien quiere destruir nuestros principios y nuestras bases”.

Por ello, cree que los aragoneses le dieron un “mandato clarísimo” para esta legislatura: “hacer oposición a PP y Vox”.

“Estamos hablando de que PP y Vox pueden destruir la autonomía, los principios básicos del Estatuto, regalar nuestro agua en un trasvase, o que se vuelva a victimizar a las mujeres. Vemos cómo están privatizando el territorio, son parte de una red de extractivismo que se celebra desde Madrid y Aragón desde hace mucho tiempo”, ha apuntado Pueyo.

Para los aragonesistas, el futuro de Aragón no se está decidiendo en Aragón, sino en Madrid, y, concretamente, en las sedes de Bambú y Génova.

“Estamos cansados de que esto sea así. Ha empezado el final de Jorge Azcón con el 8 de febrero. Han perdido 2 escaños y la sangría va a continuar. Estamos hasta las narices de que se tomen las decisiones fuera de aquí. Su objetivo era destruir al PSOE, y lo están consiguiendo, pero el precio a pagar es engordar a la ultraderecha”, ha afirmado.

Como ejemplo de la “parálisis” de la Comunidad hasta la formación de un nuevo Gobierno, Pueyo ha denunciado el riesgo de que se pierdan casi 300 millones de fondos europeos si no se ejecutan en próximos meses.

“La parálisis puede provocar la pérdida de 299 millones. Y a Azcón le da igual. Nos ha entregado a Madrid. Ha vendido a los aragoneses. El lema de campaña era mentira. Son los intereses del PP lo que está por encima de todo”, ha añadido.

Además, desde CHA prometen que su oposición no se quedará solo en las Cortes de Aragón, sino que pretenden trasladarla a las calles.

“Es el momento de ejercer una oposición en la calle, con sindicatos, plataformas o movimientos, los grandes olvidados y toda la gente que quiere un Aragón mejor. Los aragoneses debemos ser soberanos con lo que hacemos con nuestros recursos. Aragón no necesita tutelas y para eso estará CHA”, ha subrayado.