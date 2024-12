Sánchez Quero da por hecho unas primarias para sustituir a Lambán en el PSOE: "Estamos acostumbrados a la gresca"

El secretario general del PSOE-Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, uno de los nombres que más suenan para sustituir a Javier Lambán al frente del Partido Socialista en Aragón, da por hecho que habrá primarias y que serán "de confrontación".

En su primera aparición pública después del Congreso del PSOE en Sevilla, ha confirmado que Zaragoza y Teruel, "la mayoría del partido", presentarán su propio candidato, que se mediría en un hipotético 'duelo' a Pilar Alegría, que cuenta con el apoyo del PSOE de Huesca.

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) decidirá si se presenta o no una vez que se apruebe el presupuesto de la institución, la única que conservan los socialistas tras el mal resultado de las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Su objetivo es que esté listo antes del 31 de diciembre, por lo que su candidatura podría hacerse oficial a finales de este año o principios de 2025. "Podría ser yo o cualquier otro afiliado", ha dicho.

Él mismo ha reconocido que el PSOE está "acostumbrado a la gresca" y que "siempre ha habido diferencias" y "ruido" en estos procesos.

En este sentido, el líder provincial ha confirmado que Lambán le ha pedido expresamente que se presente, aunque también habría animado a Mayte Pérez, su homóloga de Teruel.

Sánchez Quero cree tener el apoyo mayoritario de la provincia de Zaragoza. Pese a todo, ha tendido la mano al diálogo y ha recordado que "no se trata de confrontar entre nosotros", sino contra el PP: "Siempre digo que 5 es más que 4,99, pero al día siguiente tenemos que salir siendo 9,99".

Según ha recalcado, las primarias se vienen haciendo "desde los tiempos de la Segunda República" tanto a nivel orgánico como institucional. "Es lógico que muchas veces haya discrepancias entre compañeros, es de lo más normal", ha dicho tratando de quitarle hierro a la situación interna que vive el PSOE aragonés.

En todo caso, ha descartado una fórmula mixta que pase por tener a una persona como secretario general en Aragón y a otra como candidata a las elecciones de 2027. "Los secretarios generales siempre se presentan a las instituciones. Yo no tengo ninguna duda de que el que lo sea será el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón en 2027. Si yo me presento a las primeras y tengo la suerte de que mis compañeros me eligen seré el candidato a la presidencia en el 27", ha aseverado.

Cualquier pacto sería "a posteriori", no descartándose, en todo caso, la fórmula de Valencia, donde se han presentado precandidaturas y se ha llegado a un acuerdo antes de someterlas a votación. "Pero eso no dependerá de mi. Una vez convocadas las primarias serán los candidatos los que tendrán que decidir", ha recalcado.

Sánchez Quero es consciente de que una alianza con el PSOE turolense de Mayte Pérez le daría la mayoría. No obstante, el voto es secreto, por lo que serían los afiliados los que tendrían la última palabra.

Cree, en todo caso, que Pilar Alegría sería una buena candidata para Aragón, "al igual que el resto de personas" que pudieran presentarse. "Quizá las declaraciones que hizo sobre las ayudas al funcionamiento de Teruel y la financiación de Cataluña fueran desafortunadas, pero a todos nos puede pasar", ha afirmado.

Eso sí, ha rechazado aclarar si la votaría en caso de que ella diera el paso y él no: "El voto es secreto y me voy a mantener ahí".

El secretario provincial tampoco ha eludido la polémica vivida en el Congreso de Sevilla, donde se "impuso" el nombramiento de su vicepresidenta y alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, "sin ningún consenso". Según ha explicado, esto se rechazó "desde el minuto uno" y se comunicó a las 1.19 a la organización del congreso, pero las listas ya estaban hechas y al día siguiente se sometieron a votación con Ladrero en ellas.

"Desde el primer momento me confirmó que renunciaba al cargo y emitimos un comunicado diciendo que rechazábamos el acuerdo. A lo mejor nos pudimos equivocar al no haber incluido ya ahí la renuncia de Teresa, pero al día siguiente, se oficializó por escrito", ha apuntado.

Pese a todo, cree que, visto lo sucedido hace solo unas semanas, Ferraz no les preguntará quién debería sustituir a la alcaldesa. "Imagino que esperarán al próximo Federal. No tengo nombres, me sentiré representado por cualquier compañero que decidan. Todos están preparados para representarnos. El objetivo es el mismo: trabajar por la sociedad y recuperar todas las instituciones", ha manifestado.