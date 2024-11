Aragón se compromete a actualizar el decreto que regula las residencias tras el trágico incendio de Villafranca

El PP ha reconocido este lunes la "necesidad" de actualizar el decreto que regula las condiciones mínimas de las residencias en Aragón, que data de 1992. Lo ha dicho el presidente, Jorge Azcón, a preguntas de IU, sin ocultar las enormes dificultades que entraña.

La iniciativa se había planteado antes del trágico incendio de la residencia Jardines de Villafranca, en el que murieron 10 personas, pero la casualidad ha querido que se debata en un momento en el que el tema vuelve a estar de triste actualidad.

Azcón ha anunciado que la consejera Carmen Susín dará explicaciones en una comparecencia a petición propia, por lo que habrá oportunidad de ahondar en lo ocurrido. "Pero quiero que seamos sinceros. El anterior Gobierno también se comprometió y no lo hizo, y no porque fuese más o menos competente, sino por las dificultades que existen. Hay una razón que es fundamentalmente financiera, pero me comprometo a que esa actualización sea una realidad", ha dicho.

Para el portavoz de IU, Álvaro Sanz, la pregunta es si se van a revalorizar los cuidados o si, por el contrario, se van a seguir considerando un negocio. "Comprométase a poner una fecha. Desde 2021 tenemos un compromiso, pero resulta ya imperioso", ha subrayado.

A su juicio, el verdadero problema está en que muchos de los trabajadores, el 85%, no están a jornada completa y tienen un sueldo por debajo del salario mínimo interprofesional. "Por eso le pido una fecha concreta, y no me diga 2025. Dígame: en 2025 habrá un nuevo decreto, no una orden de inicio para que todo quede en el aire", ha expuesto.

Azcón, en respuesta, ha insistido en que si fuera sencillo de solucionar "lo habrían hecho los anteriores", y ha instado a Sanz a presionar al ministro Pablo Bustinduy para que la cofinanciación al 50% de la dependencia sea una realidad. "El ministro de su partido no está transfiriendo al Gobierno el dinero que necesita. Estamos hablando de 47 millones de euros. La realidad es que a todos los problemas que usted señala se une otro importante: que haya medios", ha manifestado.

Modelo territorial

El modelo territorial también ha sido objeto de debate. El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha criticado que la DGA siga apostando un modelo de concentración. A su entender, no se está aplicando la descentralización, sino que se está optando por un crecimiento "rápido" y amparado en las sucesivas burbujas económicas. Para el diputado, lo que de verdad necesita el territorio es una política sanitaria con "centros bien dotados" y personal asentado, y para eso hay que tener "servicios públicos accesibles para toda la población".

Todo esto, según Azcón, evidencia la necesidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez active plenamente las ayudas al funcionamiento de Teruel. "Podemos discutir si vamos lento o le parece poco lo que estamos haciendo, pero ahora está apostándose por proyectos para el territorio que hace poco ni siquiera imaginábamos", ha afirmado, aludiendo al incremento en 26 millones de euros del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).