Una unidad especializada de la Guardia Civil de Logroño investigará las causas del incendio en Villafranca de Ebro

Una unidad especializada de la Guardia Civil en daños en infraestructura y daños ocasionados de Logroño, se encuentran de camino a Villafranca de Ebro para comenzar la investigación que determine las causas del incendio que se ha originado en la residencia Jardines de Villafranca sobre las 5.20 de este viernes. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ante los medios de comunicación.

A través de la unidad se elaborará un informe técnico de las causas probables, que podría concluir en el "motivo exacto" de dónde se ha producido el origen del fuego. Además, los trabajados ahora mismo se centran en la identificación de los fallecidos para el próximo levantamiento de los cadáveres. El delegado no ha podido confirmar por el momento la edad de los fallecidos ya que parte de los residentes también hay gente joven al dar apoyo en salud mental. Por lo que no se descarta que no hayan sido solo ancianos los afectados.

El ayuntamiento de Villafranca de Ebro ha montado un servicio de atención a familiares en el ayuntamiento: "Ya hay algunos familiares que han conocido que la persona que tiene ingresada está viva y se ha autorizado su entrada", ha confirmado Beltrán. El delegado del Gobierno ha explicado que los equipos más fuertes de trabajo que hay desplazado hasta la zona son la policía judicial, los servicios sociales y los psicólogos por la atención a los familiares.

De esta manera, ha coincidido con el presidente del Gobierno autonómico que la prioridad es el traslado de los residentes que no es "sencillo". "Cada uno hay que ver sus capacidades de movilidad, el tipo de adaptación del transporte que van a necesitar, la provisión del medicamento de cada uno de ellos", ha trasmitido Beltrán. Por lo que se trata de un traslado "complicado".