Aragón presume de buena salud económica tras 14 meses de gobierno del PP y el PSOE advierte de riesgos a futuro

¿Está mejor Aragón ahora que hace 14 meses? Para el Gobierno de Jorge Azcón, la respuesta es 'sí', pero desde el PSOE ven "riesgos" a medio plazo que podrían lastrar las cifras macroeconómicas de la Comunidad, por lo que reclaman "un empujón" en forma de estímulos, estrategias y planes sectoriales.

Es la principal conclusión que se extrae de la comparecencia de la vicepresidenta Mar Vaquero en el Parlamento autonómico. Para la diputada socialista Marta Gastón, Aragón no debe "crecer por crecer", sino que debe asegurar que ese crecimiento "se comparte y se reparte". Hasta la primera mitad del año, ha reconocido, las cifras iban bien, pero el entorno europeo, lastrado por la desaceleración de la locomotora alemana, la guerra de Rusia, la situación de Oriente Medio y el regreso de Trump a la Casa Blanca podrían provocar una caída de las exportaciones o "nuevos repuntos inflacionista".

"Son señales que se van emitiendo y que requieren de la atención del Gobierno autonómico. Los buenos datos se van ralentizando. El paro sigue bajando, pero no con el vigor de los últimos años y la industria arrastra malos datos. Especialmente el sector del automóvil, que no augura buenas noticias. Esto no quiere decir que nos vayamos al precipicio, no somos alarmistas, pero el contexto apunta a que el crecimiento va a ralentizarse y va a haber sectores que lo van a pasar mal", ha advertido.

El problema, según Gastón, es que, en el último año, el actual Gobierno se ha limitado a "anunciar inversiones heredadas" del cuatripartito de Javier Lambán y han apostado "por la inercia de la llegada de nuevos centros de datos". Pero desde el PP no lo ven así e insisten en que son "dos modelos diferentes". No en vano, han acusado al PSOE de "vivir en la nostalgia".

Para Vaquero, si hay algo que caracteriza al Ejecutivo del PP es "su inconformismo" y su capacidad para saber analizar la situación económica teniendo en cuenta las oportunidades y los desafíos que afronta Aragón. "Es el momento del desarrollo y el crecimiento económico", ha dicho la también consejera de Economía antes de destacar la importancia del empleo y la formación para paliar el déficit de mano de obra que acusan algunas empresas.

Entre los desafíos, ha reconocido la importancia de trabajar para evitar el desequilibrio territorial existente en materia económica. "Sabemos que muchas de las inversiones que se están anunciando afectan a Zaragoza y que es necesario extender esas oportunidades al conjunto de la Comunidad", ha agregado.

Populares y socialistas han vuelto a chocar en el modelo fiscal. Para los primeros, las rebajas impulsadas durante el primer año de Gobierno han ayudado a generar un mayor desarrollo, con una mayor recaudación y una mejora de los servicios públicos. Desde el PSOE, sin embargo, no lo ven así, una crítica a la que se han unido el grueso de los partidos de la oposición.

Vaquero ha asegurado que el sector tecnológico va a ser "clave" en la política económica del Gobierno. Tanto que a lo largo de esta legislatura se prevé una inversión de mil millones de euros en tecnología. Igualmente, se ha referido al "enorme potencial" de Aragón en materia energética. "Hemos pasado de que sea motivo de confrontación a la elaboración de un plan que se someterá a exposición pública antes de que acabe el año. Además, estamos trabajando en una ley de energía que recogerá gran parte de lo establecido en el anterior decreto, pero con garantías de legalidad", ha incidido.

Entre la oposición, Juan Vidal Jiménez, de Vox, ha pedido más medidas para crear empleo estable y ha asegurado que hay anuncios que crean incertidumbres, sobre todo en cuanto a la capacidad que tiene Aragón para garantizar un suministro energético competitivo.

Lo importante, a juicio del portavoz de CHA, José Luis Soro, es no caer en la autocomplacencia. Sobre todo teniendo en cuenta que "las cifras ya eran positivas antes". "Lo que hay que conseguir es llegar a todo el territorio", ha apuntado antes de cargar contra la rebaja del impuesto de Sucesiones. También en esta línea, Joaquín Moreno, de Aragón-Teruel Existe, se ha preguntado "para quién va bien la economía de Aragón".

A su entender, la ley de energía llegar tarde, dado que, cuando se apruebe, ya no quedará mucho territorio que ordenar. También ha instado a pasar de las grandes cifras macroeconómicas a las micro. "Desde que es vicepresidenta, ¿cuánto ha cambiado la realidad de las comarcas?", ha expuesto.

Lo mismo ha dicho Alberto Izquierdo, del PAR, que ha lamentado que ni un solo centro de datos o empresa tecnológica haya ido a parar a la provincia de Teruel, que queda "cada vez más anclada en el pasado".

Pese a las críticas, desde el PP han instado al resto de grupos a confiar en el potencial de Aragón. "Ha llegado el momento de creérnoslo y saberlo contar. A mayor formación y talento, más fácil será que las empresas se fijen en la Comunidad. Sabemos que nos enfrentamos a grandes oportunidades y no queremos desperdiciar ninguna. Tenemos muy en cuenta cuáles son nuestros desafíos y en ellos seguimos trabajando", ha contestado Vaquero.