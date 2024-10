Francisco Ureta, superviviente de un accidente de moto: "Juré que dedicaría mi vida a que no le pasara a nadie más"

Todos los galardones, premios o condecoraciones son especiales para quienes lo reciben. Pero todavía son más importantes cuando de solidaridad, colaboración ciudadana o salvar vidas se refiere. David Salvador, Francisco Ureta, Antonio Casas, Mercedes Garralaga son algunas de las personas a quienes este viernes 18 de octubre se les ha reconocido el trabajo de años.

Este viernes la Delegación del Gobierno en Aragón ha homenajeado la ejemplaridad de servidores públicos y ciudadanos que ayudan a tener "una sociedad mejor". Para destacar estas acciones, ha entregado las medallas al Mérito de la Protección Civil, la Orden del Mérito Civil, la Orden de Isabel la Católica y el Mérito de la seguridad vial.

Entre todos los que han tenido su merecido momento de protagonismo, Francisco Ureta Torcal ha acaparado miradas y lágrimas. Sufrió en 2008 un accidente de tráfico que cambió completamente su vida. Mientras iba con su moto en Zaragoza, fue arrollado por un vehículo, dejándolo en silla de ruedas para el resto de sus días.

Hoy ha recibido la distinción por su labor como delegado de la Asociación para el estudio de la lesión de médula espinal (Aesleme) en Aragón y fundador de la Asociación para la Seguridad Vial (Asevital).

Citando a Machado y su "caminante no hay camino, se hace camino al andar", con ironía de "yo no puedo hablar", iniciaba su intervención, que no dejaría indiferente a ningún asistente. "Para nosotros si el camino es llano es fácil, pero a veces no es llano, y es difícil".

Antes de contar su historia y su lucha, se acordaba también al que fue presidente de Uruguay, José Mujica: "Él decía que de todas las especies del universo, el único que podía elegir el camino de la vida era el ser humano. Quién me iba a decir hace 16 años que estaría aquí, recibiendo uno de los reconocimientos más importantes que le pueden dar a una persona como yo", desvelaba.

Cuando el 8 de febrero de 2008 sufrió el accidente, Ureta estaba "agonizando", se había "despedido de la vida". "Me juré que si yo lo superaba dedicaría parte de mi vida a que lo que me pasó a mí no le pasara a nadie más". así comenzó su lucha para ayudar a los demás.

Pasaba a los agradecimientos, el momento más emotivo del acto. Primero a José Antonio Mérida le daba las gracias por su compañía y por ser tan buena persona. "Queremos seguir trabajando para mejorar la seguridad vial", exponía.

No se olvidaba, por supuesto, de su familia. Su mujer Gloria, que le ha hecho "la vida más fácil", sus hijos, los encargados de sacarle una sonrisa, y su nieto, Lucas, que le devolvió "las ganas de vivir". "Si hoy estoy aquí, es por mi familia", expresaba con emoción y unas lágrimas compartidas.

Delegación del Gobierno

Para finalizar, Francisco Ureta Torcal mandaba un mensaje claro: "No entiendo cómo casi todos los días tenemos personas que pierden la vida conduciendo un vehículo. Hay personas que pierden la vida con la bicicleta, saliendo con la moto, hay personas que la pierden dando una vuelta por su ciudad. Es terrible. Pero, es peor que estas cosas pasen, las tengamos asimiladas, formen parte de nuestra vida y no hagamos nada por evitarlas. Podemos ser un fracaso como sociedad moderna".

Además, también ha recibido la medalla al Mérito de seguridad vial Antonio Manuel Plumed López, Guardia Civil del Subsector Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza. Recibe este honor en reconocimiento a su dilatada trayectoria en la Agrupación de Tráfico durante más de 35 años.

Más medallas

Por otro lado, la Medalla al Mérito de la Protección Civil distingue a las personas que destacan por sus actividades en la protección de personas y bienes que pueden verse afectados por situaciones de emergencia.

Estas medallas de bronce, con diferentes distintivos, se han entregado a varias personalidades o equipos, como al personal de explotación del túnel del Somport, que lleva trabajando desde hace 22 años.

En esta categoría, se ha reconocido a David Salvador Alcázar, subteniente de la UME, que realizó una labor sobresaliente durante la Operación del terremoto de Marruecos 2023. Este ha recordado esa llamada que recibió en la madrugada del 1 de septiembre de 2023. Rápidamente, tal y como cuenta, se incorporaron a la base, prepararon el material y en pocas horas estaban ahí. "Recuerdo el ímpetu del equipo y las ganas que teníamos de empezar a ayudar y a rescatar", afirma.

"Fueron días de mucho trabajo y esfuerzo, hubo muchas víctimas", manifestaba el galardonado. A su vez, ha mostrado agradecimiento a su mujer, que se queda con sus hijos “a cualquier hora de la noche y la mañana”. "Salgo sin saber por cuánto tiempo ni a dónde", cuenta.

También, Jorge Rueda Jiménez, capitán de la Guardia Civil, ha sido reconocido por su labor en el incendio de Mequinenza-Nonaspe de 2023.

Antonio Casas Pomar es un radioaficionado ejemplar y así ha sido destacado. Miembro de la Red Nacional de Radio de Emergencias en Aragón, su labor fue fundamental en la extinción y comunicación durante el incendio que se declaró en Añón de Moncayo. "Ser radioaficionado significa ponerse al servicio del ciudadano y del pueblo cuando hace falta", afirmaba.

Mercedes Garralaga Lobera, inspectora jefa del Cuerpo Nacional de Policía, ha tenido un papel decisivo en la supervisión y el control del trabajo de las empresas y los efectivos de seguridad privada, permitiendo también el normal desarrollo de eventos.

Por último, en este apartado, Miguel Ángel Clavero Forcén, director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón ha recibido la medalla como servidor público por su labor al frente de estas materias.

La Orden del Mérito Civil premia los méritos de carácter civil adquiridos por personal dependiente de alguna Administración Pública o por personas que prestan o han prestado servicios relevantes al Estado.

Este viernes lo ha recibido Luis Roldán Alegre por su dilatada carrera profesional de más de 40 años, durante la que ha prestado servicios cruciales al Estado en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social, ha ejercido puestos de máxima responsabilidad tanto en la administración estatal como en la autonómica de Aragón.

Igualmente, en último lugar se ha concedido la Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Esta tiene por objeto premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación española. Así pues, se le ha concedido a título póstumo a Fernando Gurrea Casamayor, que desarrolló una dilatada experiencia en las Cortes de Aragón, la Universidad de Zaragoza y la Presidencia de Aragón.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha explicado que este acto busca premiar el valioso trabajo de aquellos servidores públicos y ciudadanos que dedican su vida a la protección, al bienestar y al progreso de Aragón.

En general, Beltrán ha destacado la importante labor de todos ellos en las diferentes categorías. "A todos los premiados celebramos sus esfuerzos y compromiso. Sois un gran reflejo de la sociedad moderna, solidaria y comprometida, que es hoy España, un modelo de entrega y de vocación de servicio público. Os animo a seguir inspirando y a ser ejemplo para que vuestro trabajo no solo salve, mejore o facilite la vida, sino para que deje una huella imborrable en la memoria colectiva de nuestra sociedad", ha finalizado el delegado.