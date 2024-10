Un 48,3% de los aragoneses ven a Azcón con más posibilidades de ganar en las urnas que Alegría

Un 48,3% de los aragoneses ven al actual presidente de la DGA, Jorge Azcón, con más posibilidades de ganar en un hipotético duelo en las urnas por el Pignatelli contra la actual ministra de Educación, Pilar Alegría.

La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL revela que prácticamente la mitad del electorado cree que el líder popular tiene más opciones que la diputada socialista, que ha acaparado titulares en las últimas semanas por comparar las ayudas al funcionamiento de Teruel con el cupo catalán.

En apenas unos meses se abrirá la pugna por suceder a Javier Lambán al frente del PSOE aragonés, y el de Alegría es uno de los nombres que lleva sonando durante años. Sin embargo, solo un 20,2% de los aragoneses creen que saldría victoriosa de medirse a Azcón en las urnas en las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2027.

Aunque existe un alto porcentaje de personas que, por ahora, no saben o no contestan (31,5%), llama especialmente la atención de dónde proceden los apoyos de cada uno. En el PP no hay dudas: un 89,3% de quienes respaldaron al exalcalde de Zaragoza en las urnas creen que ganaría el duelo. Se da la circunstancia, además, de que en el PSOE hay un 20,7% de votantes que apuntan igualmente a Azcón como vencedor, mientras que un 57,3% se decanta por la ahora ministra.

De solo poder elegir entre ellos dos, el dirigente popular también sería la opción preferida por los votantes de Vox (64,9%), Aragón-Teruel Existe (47,2%) y el Partido Aragonés (32,4%). Alegría, por su parte, sería la escogida entre las filas de Chunta Aragonesista (53,9%), Podemos (48,8%) e Izquierda Unida (46,1%).

Actuales líderes

Si todos los partidos mantuviesen a sus actuales representantes, con Mayte Pérez en vez de Pilar Alegría en el PSOE tras el adiós de Lambán, Azcón seguiría siendo el preferido por el electorado. Su figura reuniría, en este caso, el 24,7% de los apoyos, siendo el único líder que pasaría de la barrera del 20%.

Pérez ocuparía un segundo puesto con el 14,3%. En este caso también hay diferencias. Mientras que entre los votantes del PP el apoyo a Azcón llega al 83,1%, el de la actual portavoz socialista en las Cortes se queda en el 57,2%.

El tercer lugar sería para el exvicepresidente de Aragón y actual portavoz de Vox, Alejandro Nolasco con un 7,6%. Pese a su polémica salida del Gobierno como consecuencia de la crisis migratoria, el 60,5% del electorado de la formación se mantendría fiel, mientras que un 5% de los afines al PP le votarían a él en vez de a Azcón.

José Luis Soro, de CHA, se colocaría en el cuarto puesto con un 6,7% y el resto de líderes se quedarían por debajo del 5%. Álvaro Sanz, de IU, rondaría el 4,1% -con un 78,2% de apoyo entre quienes ya le votaron en las pasadas elecciones-, mientras que Andoni Corrales (Podemos) y Alberto Izquierdo (PAR) obtendrían un resultado mucho peor.

En el caso del primero, solo un 44% de las personas que votaron a la formación morada las pasadas autonómicas le vería presidente, consiguiendo un escaso 1,8% en el cómputo global. Izquierdo se quedaría incluso por debajo, con solo un 1,1%. El apoyo entre los suyos no pasaría del 14,3%, lo que podría llevar a que el PAR no obtuviese representación en el Parlamento aragonés, tal y como pronostica la encuesta de SocioMétrica.

Al igual que en el duelo Azcón-Alegría, existe una clave adicional. A falta de tres años para las siguientes elecciones, un 35,9% de los votantes todavía no sabría decir a quién preferiría como próximo presidente de Aragón.

Ayuntamiento de Zaragoza

En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, la pugna por la Alcaldía también se resolvería a favor del PP. La actual alcaldesa, Natalia Chueca, es la favorita para repetir en el cargo y acumula un 34,5% de los apoyos, a más de 16 puntos de Lola Ranera, portavoz del PSOE (18,6%). Su homóloga de Zaragoza en Común (ZEC), Elena Tomás, sería la elegida por el 8,8%, y en último lugar quedaría Julio Calvo (Vox), con un 6,8%.

Ahora bien, de tener que elegir solamente entre Natalia Chueca y Lola Ranera, un 41,8% se quedaría con la primera y un 27,1% con la segunda, existiendo otro 31,1% que no sabe o no contesta. Todo esto hace que un 47,7% crea que la regidora popular mantendrá la vara de mando, con un 17,7% que apuesta por el cambio y ve a Ranera como la próxima alcaldesa de Zaragoza.