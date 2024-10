El PP ve en su máximo histórico el resultado de un trabajo "serio y solvente" y el PSOE promete dar la batalla

El PP cree que el resultado de la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que da al partido 33 escaños en caso de que se celebrasen hoy elecciones en Aragón -a solo uno de la mayoría absoluta- revela que el cambio que demandaron los aragoneses en las urnas "se está consolidando con un trabajo serio y solvente".

"Los aragoneses se sienten partícipes de ese cambio y sienten que el Gobierno de Jorge Azcón está mejorando Aragón de la mano de la sociedad", opina el portavoz del PP en el Parlamento autonómico, Fernando Ledesma. A su juicio, esta encuesta es "un acicate más para seguir trabajando con ganas y empuje" y con el objetivo de "mejorar Aragón".

Para el PSOE, que pasaría de 23 diputados a 24 y se quedaría sin opciones de gobernar por el mal resultado de sus socios habituales, se mantiene prudente. Sobre todo porque la encuesta llega "apenas un año y pocos meses después de las elecciones autonómicas y municipales" y en un contexto "de transición" para la formación.

A esto, dice Darío Villagrasa, secretario de Organización del partido en Aragón, se une la dificultad "por no haber podido gobernar en la mayoría de las instituciones". Pese a todo, remarca que el PSOE "mantiene un suelo firme e incluso crece en número de representantes e intención de voto", lo que, en su opinión, "consolida el trabajo que se está haciendo desde los distintos grupos de la oposición".

"Vamos a seguir trabajando en todos los estamentos, desde los pequeños municipios hasta las Cortes de Aragón, para que el partido sea una alternativa real de Gobierno como evidencian los datos. La única posibilidad alternativa al Gobierno del PP es un PSOE-Aragón fuerte", agrega.

La cautela también prima en Vox, que cedería un diputado y se quedaría en seis. Su portavoz, Alejandro Nolasco, cree que la mejor encuesta es el día de las elecciones, donde la formación "suele dar la sorpresa". "Nosotros ni cambiaremos de valores ni de posiciones en función de las encuestas, subamos o bajemos escaños", manifiesta.

Aragón-Teruel Existe sería el único partido que se quedaría como está en caso de ir a las urnas. Tendría tres representantes, lo que les lleva a agradecer a los aragoneses que sigan manteniendo su confianza en ellos: "Sabremos responder. Es un acicate para seguir trabajando en políticas en defensa de los ciudadanos y del desarrollo en equilibrio territorial". "Abogamos por alejarnos del sectarismo político y por exigir a todos los gobiernos, central y autonómico, que presten una atención prioritaria a las zonas con dificultades de desarrollo y que subsanen los déficits históricos en infraestructuras y servicios", señala su portavoz, Tomás Guitarte.

En el caso de IU-Aragón, que desaparecería del hemiciclo junto a Podemos y al Partido Aragonés (PAR), los resultados "apuntan a la necesidad de proponer una opción a la izquierda sólida y fuerte que dé respuesta social a problemas reales como el derecho a la vivienda o a la salud". "Es momento de pasar a la ofensiva para que esa opción a la izquierda sea lo que la ciudadanía demanda y en eso está Izquierda Unida, trabajando junto a otros de forma abierta y unitaria", recalca su máximo representante, Álvaro Sanz.

Por su parte, Alberto Izquierdo, del PAR, destaca que el Partido Aragonés siempre sale ganando en los municipios de menor población en el ámbito rural. "Las encuestas nunca han favorecido al PAR. Las últimas elecciones nos daban un 0,9% en intención de voto y al final no fue así. Estamos convencidos de que la implantación del PAR en Aragón, todo ese apoyo que tenemos, no defraudará y seguro que conseguimos representación, y no solo un diputado. A dos o tres años vista de las elecciones es muy difícil anticipar lo que va a pasar, pero lo que tenemos claro es que vamos a trabajar cada día para mejorar, crecer y sumar", subraya.