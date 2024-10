Lambán critica la "sumisión al nacionalismo" del PSOE de Benasque por no querer izar la bandera de España

Enfado e incredulidad en el PSOE aragonés por el último gesto de sus compañeros de partido en Benasque. La formación envió hace unos días al alcalde un escrito en el que calificaba de "innecesario" el izado de la bandera de España que se celebró ayer. Según su portavoz, Kiko Gracia, este acto, organizado desde el Ayuntamiento en colaboración con la Guardia Civil y el Ejército, podría tener un impacto "negativo" en el turismo catalán.

Para el secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, esa posición "no representa en modo alguno al PSOE y mucho menos a Aragón". "Tampoco a Benasque. Creo que la inmensa mayoría de los habitantes están absolutamente de acuerdo con el izado de esa bandera y en desacuerdo con el concejal", ha dicho en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Según informaba este sábado Heraldo de Aragón, el representante socialista llegó a sugerir que si no era posible suspender la celebración se izara la bandera de Benasque o la de España con las de Europa y Aragón. El acto, desarrollado en la rotonda de Peguera y publicitado por el propio Ayuntamiento en sus redes sociales, incluyó un desfile de las Fuerzas Armadas en el que participaron decenas de militares como antesala de la Fiesta Nacional de este 12 de octubre.

Izado de la bandera de España en Benasque. Ayuntamiento de Benasque

Para Lambán, se parte de "un error de percepción". "El turismo catalán viene al Pirineo aragonés, en muchos casos, huyendo de la presión nacionalista; a respirar y huir del agobio y de la asfixia que se vive al otro lado del río. También porque somos más baratos. Es más fácil pasar unos días en el Pirineo aragonés que en el Pirineo catalán. Con lo cual, ni siquiera el argumento comercial, por así decirlo, justificaría una actitud de esa naturaleza", ha manifestado.

El secretario general aragonés reconoce estar "muy preocupado" por el hecho de que el PSOE mantenga "este tipo de actitudes" en una parte del territorio. "No coincide en modo alguno con lo que Aragón siente de sí misma y con lo que Aragón siente en relación con España", ha resaltado.

Pese a descartar que la polémica pueda acabar en sanción para el concejal, Lambán asegura que ha sido "mucha gente del partido" la que se ha puesto en contacto con él en las últimas horas para transmitirle su inquietud por la actitud del PSOE de Benasque. "Me lo han hecho llegar desde distintos puntos de la geografía, incluido por supuesto Huesca. Me parece bastante desalentador que pueda haber cargos públicos aragoneses que se avergüencen de la bandera de España y que manifiesten una condescendencia sumisa por el nacionalismo catalán", ha aseverado.

La decisión, ha recalcado, se tomó "absolutamente al margen de la ejecutiva regional" del partido. "No tiene nada que ver con la postura del PSOE en Aragón. La inmensa mayoría de los aragoneses sentimos orgullo de pertenecer a la comunidad política de Aragón, y sentimos el mismo orgullo de pertenecer a una comunidad política que se llama España. Tenemos absolutamente claro que si a España no le va bien, a nosotros tampoco nos irá bien. Este tipo de actitudes sumisas con el nacionalismo y con una comunidad vecina nos parecen francamente preocupantes y me gustaría que no se extendiesen", ha remarcado.