Margarita Robles: “El mundo occidental se ha olvidado de Afganistán y de lo que sigue ocurriendo allí”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lamentado este miércoles en Zaragoza que el mundo occidental se haya “olvidado” de Afganistán. En una visita al personal del Ala 31 y del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) con motivo del tercer aniversario de la operación de evacuación que se desarrolló en 2021, en la que se sacaron del país a más de 2.000 personas tras el ascenso al poder de los talibanes, ha reconocido pasarlo “muy mal” al ver a niñas de 12 años obligadas a casarse o a jóvenes que no pueden ir a la escuela.

“Siempre que tenemos una reunión tanto de la OTAN como de la Unión Europea pongo de relieve cómo los países, tanto de la UE como de la Organización, nos hemos olvidado de Afganistán y de lo que ocurre allí. Yo no me quiero olvidar de aquellas mujeres y niñas que están sufriendo. Hay un régimen de terror y no me puedo olvidar de los muertos españoles que dieron su vida para que fuese un país en paz”, ha subrayado.

Robles confía en que, cuando pasen unos años, Afganistán recupere “parte de aquellos valores” transmitidos por los soldados españoles que estuvieron allí durante 20 años. “Ahora hablo con los chicos jóvenes que trajeron y veo cómo en tres años han aprendido el idioma, van con su camiseta del Real Madrid o del Barça, hablan español… Para ellos también ha sido muy duro, y el hecho de haber salvado la vida se lo deben a ustedes”, ha remarcado.

La ministra ha elogiado, también la rápida reacción del personal de la Base Aérea de Zaragoza. “No eran muy conscientes de lo que estaban haciendo, pero no lo podremos olvidar nunca. Fue una operación complicada. Pusieron en riesgo su vida para salvar a personas que no conocían en un contexto dificilísimo”, ha agregado.

Sobre la EADA, ha incidido en su participación en misiones en Sudán, Níger o el lanzamiento de material humanitario en Gaza. Según ha recalcado, son un ejemplo “de profesionalidad y eficacia”: “Trataron con generosidad a mujeres y niños, con una humanidad de la que hacen gala cada día”.

Homenaje a los fallecidos

La titular de Defensa ha querido recordar a todas las personas que perdieron la vida en Afganistán, con una mención “muy especial” a las 62 víctimas del accidente del Yak 42, que fallecieron cuando regresaban de su misión en dicho país. “Estarán siempre en nuestros corazones. En los de sus compañeros de las Fuerzas Armadas, pero también en los de todos los españoles. Donde hay un militar español siempre hay voluntad de entrega y de servicio. A todos ellos, nuestro homenaje y a sus familias, nuestro cariño”, ha dicho tras un acto ante el monumento que recuerda a las víctimas en la capital aragonesa.

Uno de los A-400M que participó en la evacuación Ministerio de Defensa

Tras el homenaje, Robles se ha trasladado a la Base Aérea para agradecer el trabajado realizado al Ala 31 y al personal del EADA. La visita ha finalizado con una foto de grupo delante de un avión A-400M, de los que se utilizaron cinco, tres de forma permanente, para realizar un total de 17 vuelos desde el aeropuerto internacional de Kabul entre el 18 y 27 de agosto de aquel 2021.