Consejeros con y sin papeles, reencuentros en las Cortes, y los no aplausos de Vox: la otra cara del debate de investidura

Bancada del PP y del Gobierno de Aragón durante el discurso de investidura de Azcón Raúl Gascón EFE

No era un día más en el Palacio de la Aljafería. Las Cortes de Aragón, apenas unos días después de San Jorge, aguardaban desde primera hora la expectación de un nuevo debate de investidura, el que abre la 12ª legislatura con la expectación de si durará, esta vez sí, los cuatro años.

El discurso estaba previsto a las 10.00 horas y desde varias horas antes, el personal de las Cortes ponían todo a punto en el hemiciclo. El personal de protocolo vigilaba atentamente que nada ni nadie se saliera de su lugar, teniendo en cuenta la celeridad con la que se ha tenido que preparar esta cita.

Progresivamente han ido llegando al icónico palacio los invitados, diputados y consejeros, algunos ante sus últimos días en la política. El primer miembro del Gobierno en llegar ha sido Manuel Blasco, que en tres días pondrá fin a su trayectoria pública en cuanto Azcón designe a su sucesor en la Consejería de Medio Ambiente, que será de Vox.

Eloy Suárez, senador autonómico del PP, en La Aljafería Raúl Gascón E. E.

Uno de los segundos rostros en aparecer también ha sido noticia en los últimos días. Era el de Eloy Suárez, senador autonómico por el PP, que tendrá que ceder su sitio a uno de los miembros que designe Vox. Habrá que ver qué espacio le tiene dedicado Jorge Azcón en el futuro del PP.

Con 15 minutos de antelación apareció Jorge Azcón, recibido por la presidenta de las Cortes, María Navarro, y la portavoz popular Ana Marín. Su primer destino, no podía ser otro, fue la cafetería del Parlamento en busca de cafeína antes del discurso.

Jorge Azcón, a su llegada al debate de investidura Raúl Gascón E. E.

La tribuna del palacio comenzó a llenarse poco a poco, e incluso algunos, como los líderes de los sindicatos CCOO y UGT, aparecieron con media hora de retraso. No se lo perdió la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno.

También se vio a viejos rostros del Parlamento. En una esquina se encontraba uno de los ausentes, el presidente del PAR, Alberto Izquierdo, que a buen seguro echará de menos estar presente en uno de los 67 escaños. También se dejaron ver los exdiputados José Luis Soro y Álvaro Sanz, la expresidenta Luisa Fernanda Rudi, y alcaldes de las principales localidades del territorio.

Alberto Izquierdo, presidente del PAR, volviendo a las Cortes de Aragón, esta vez como invitado Raúl Gascón E. E.

Los consejeros que tenían papel… y los que no

Puntual a las 10.00 horas, la presidenta María Navarro abría el esperado debate de investidura, dando paso al discurso de un Jorge Azcón que permanecería en pie durante 1 hora y 42 minutos, unos 20 minutos más que en 2023.

Las palabras de Azcón se sucedían, solo interrumpidas por los aplausos de la bancada del PP, no por los de Vox, que se mantuvieron durante prácticamente todo el debate apagados e incluso distraídos con el móvil o la tablet.

Siguiendo el discurso en primera fila estaban los todavía consejeros en funciones, entre los que se percibía una diferencia notable, quien sabe si definitivo sobre su futuro en el Gobierno de Aragón que echará a andar este jueves.

Cuatro de ellos estaban escuchando el discurso con numerosos papeles y guiones sobre la mesa: Mar Vaquero, Roberto Bermúdez de Castro, Octavio López y José Luis Bancalero. Los tres primeros son más que fijos en el nuevo organigrama, y el cuarto apunta a continuar en la cartera de Sanidad.

Por el contrario, otros cuatro consejeros tenían la mesa vacía: Javier Rincón, Tomasa Hernández, Claudia Pérez y Carmen Susín. Los tres primeros, salvo sorpresa, no continuarán, y está por ver el futuro de Susín al quedarse Vox la consejería de Bienestar Social y Familia. Algunos rumores la llevan a la cartera de Educación.

En el punto medio estaba Manuel Blasco, que tampoco estará en el nuevo Gobierno, en este caso porque ya tenía decidido jubilarse. Él tenía un pequeño papel en el que ha ido haciendo anotaciones durante el discurso.

Es una de las imágenes curiosas que ha dejado la primera jornada del debate de investidura, que continuará este miércoles con el 'cara a cara' con la oposición y la votación que reelegirá a Jorge Azcón como presidente de Aragón.