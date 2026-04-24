Jorge Azcón será investido presidente el próximo miércoles: estos son los días clave de la investidura

Jorge Azcón ya tiene fecha y hora para su segunda investidura como presidente de Aragón. Será el próximo miércoles cuando el barón popular reciba los votos y repita como máximo dirigente de la Comunidad, después de unas largas y tediosas negociaciones con Vox que han obligado a llegar casi al tiempo de descuento.

Así, el debate de investidura comenzará el martes 28 con el discurso del candidato a presidente, sin límite de tiempo, en el que desgranará las líneas maestras del pacto con Vox y su programa de Gobierno para la legislatura. En 2023 se prolongó durante 1 hora y 20 minutos.

Una vez finalice la intervención de Azcón, la sesión se suspenderá hasta el miércoles 29, cuando, desde primera hora, tendrá lugar el debate en sí con el resto de partidos.

La primera en tomar la palabra será la secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, que se reestrenará en las Cortes ya como portavoz y en su primer ‘cara a cara’ en el hemiciclo contra Jorge Azcón.

El siguiente en comparecer será el debutante -este sí- Jorge Pueyo, de Chunta Aragonesista, que ya fue protagonista por su plantón en el acto institucional de las Cortes por el Día de Aragón, y que promete dar batalla en la oposición a Azcón.

Les seguirán los portavoces de Teruel Existe e IU, Tomás Guitarte y Marta Abengochea, que, cuando comience el calendario ordinario, tendrán que compartir los tiempos en el grupo mixto.

Concluida la oposición, intervendrán también los representantes de Vox, Alejandro Nolasco, y del PP, Ana Marín, para dar paso a un turno final del candidato a presidente y la votación, a voz alzada, en la que Azcón recibirá 40 votos para ser nombrado presidente.

La agenda de la próxima semana continuará el jueves 30 con el acto protocolario de toma de posesión y jura del cargo, que pondrá fin a la interinidad del gobierno en funciones.

Ese mismo día, además, se espera que el ya presidente con plenas competencias firme el decreto de nombramiento del Consejo de Gobierno.

Con ello, se conocerá al detalle la composición de la primera línea del nuevo Ejecutivo, que podría celebrar su primera reunión al completo el 1 de mayo.

Así, Azcón llegaría -por los pelos- a la fecha límite del 3 de mayo para ser investido como presidente, después de 80 días con las manos atadas. Por delante tiene, en principio, cuatro años para completar una agenda política que inició en 2023 y que retomará de nuevo de la mano de Vox.