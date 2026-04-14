Crecen las alertas por los "engaños" con la regularización de inmigrantes: "No pagues por reservas de plaza, no existen"

La regularización masiva de inmigrantes anunciada por Pedro Sánchez sigue envuelta en la polémica por los intentos de engaño a las personas que podrían beneficiarse de esta medida extraordinaria, personas sin apenas recursos con las que pequeños despachos y asociaciones están intentando hacer caja.

En las últimas semanas son varios los comercios, bares y restaurantes de Zaragoza que han colocado un llamativo cartel amarillo en sus locales alertando de los presuntos intentos de estafa de estas empresas y supuestas ONG.

Solo en Las Delicias, uno de los barrios más humildes de la capital aragonesa, se tiene constancia de al menos dos 'negocios' que se ofrecían a ayudar con la tramitación... A cambio de cantidades que, en según qué casos, alcanzaban los 400 euros.

Todo apunta a que la letra pequeña de la regularización se conocerá hoy tras el Consejo de Ministros. En Aragón, lo único que se sabe es que la medida podría beneficiar a unas 17.000 personas.

La expectación generada por el Ejecutivo central, que anunció el cambio normativo a las puertas de las elecciones autonómicas de Aragón, ha hecho que este tipo de iniciativas fraudulentas hayan aflorado en toda España.

Esto ha provocado una reacción inmediata por parte de asociaciones como la Fundación el Tranvía del barrio de Las Fuentes y personas que colaboran en la acogida de migrantes en Aragón.

En los carteles que pueden verse estos días en los negocios de la Comunidad se insta a los posibles afectados a evitar engaños e informarse bien.

"Nadie puede presentar la solicitud todavía. No pagues por 'citas anticipadas', cupos ni reservas de plaza. No existen", avisan.

Hasta el momento, entidades como Accem han venido desarrollando talleres de asesoramiento gratuitos dirigidos a los inmigrantes que atienden desde la organización.

Que se pida 400 euros por ayudar con la tramitación no es ilegal, pero sí "moralmente dudoso", afirman las asociaciones del sector.

En los carteles que han aparecido estos días se recuerda que la regularización "no está abierta" hasta que se publique el Real Decreto, previsto para este mismo mes de abril.

"Acude entidades u organizaciones sociales de confianza. Infórmate gratis y con seguridad", recomiendan.

El propio cartel incluye un código QR para profundizar en esta cuestión con información en castellano, francés, inglés y árabe. En él se insiste en que no se debe confiar en alguien "si quiere cobrarte por presentar antes la documentación o guardarte una plaza".

Los requisitos

Para poder acogerse a la regularización será imprescindible no tener antecedentes penales en España ni en los países donde se haya residido durante los últimos cinco años, no tener prohibida la entrada en el territorio español y abonar la tasa administrativa correspondiente.

Uno de los aspectos más relevantes es que, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, la persona quedará autorizada provisionalmente para residir y trabajar en España.

Esto le permitirá trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia en cualquier sector y en todo el territorio nacional. Además, durante la tramitación se suspenderá cualquier procedimiento de retorno o expulsión.

La principal esperanza sigue siendo que el Ministerio fije una línea de trabajo conjunta que permita canalizar todas las solicitudes a través de las entidades que trabajan habitualmente con los inmigrantes, entre las que destacan Accem y Cruz Roja, una fórmula que permitiría esquivar todos estos intentos de 'hacer caja'.

Las organizaciones consultadas confían en que la tramitación sea más simple y ágil que la solicitud de protección internacional, que sí requiere de más pasos. No se descarta, incluso, que puedan habilitarse ventanillas específicas en las oficinas de Correos y de la Seguridad Social.

Respecto a los plazos, "se prevé abrir solicitudes a principios de abril y cerrar el 30 de junio".

La tramitación, según se cree en estos momentos, debería llevar un máximo de 3 meses y que la admisión a trámite se resolvería en unos 15 días.

Qué se puede preparar ya

La propia información de las asociaciones del sector deja claro qué se puede ir preparando ya. Esto es, básicamente, el certificado de antecedentes penales, pasaporte completo, certificado de nacimiento y de escolarización en caso de que haya menores... "Todo esto puede cambiar cuando el Real Decreto se publique en el Boletín Oficial del Estado. Por ahora, la clave es no pagar nada", subrayan.

Otro de los documentos más importantes es la prueba de permanencia. La mejor es el certificado de empadronamiento, pero si no se pueden adjuntar citas médicas, facturas o envíos de dinero al país de origen.