Andrea y su equipo velan por la salud hormonal de las mujeres desde un pueblo de Alicante: "No debería ser tabú"

Endometriosis, menopausia, ciclos de menstruación. Unos términos que siguen levantando cejas al pronunciarse en voz alta en pleno siglo XXI.

Y es que, por mucho que pensemos que las mujeres somos capaces de todo lo que nos proponemos, lo que no deja de ser cierto es que nuestro cuerpo y nuestra biología se rige por unas características concretas.

Unas particularidades que, una vez analizadas e interiorizadas, nos ayudan a entender mucho mejor cómo funciona nuestro cuerpo y a construir hábitos para nuestro bienestar.

Con esta filosofía, Andrea Juan Polo fundó en 2023 Nina Nutt, una empresa dedicada exclusivamente a cuidar la salud hormonal de la mujer.

Un día, se planteó: ¿por qué casi todos los complementos "para mujer" son generalistas, poco claros y no hablan de lo que de verdad nos pasa a lo largo de la vida?

La respuesta acaba tomando forma en Ibi, ese pueblo alicantino industrial y sorprendentemente inquieto, donde nace Nina Nutt. Esta marca de complementos específicamente pensados para la salud hormonal de la mujer, desde la primera regla hasta la menopausia y más allá.

Una necesidad real

Andrea comparte su visión con EL ESPAÑOL acerca de la oferta de complementos para la mujer en la actualidad. "Casi todas tenemos algún déficit nutricional en algún momento, pero el mercado responde con productos muy genéricos", asegura.

La apuesta de Nina Nutt es otra y reside en centrarse en las etapas y síntomas concretos que atraviesan las mujeres. No solo vender productos, sino acompañarlas en el proceso y brindarles información sobre el funcionamiento de su propio cuerpo que atraviesa etapas como:

- Menopausia y perimenopausia, donde la vitamina D se vuelve clave por su papel en la salud ósea y en la prevención de la osteoporosis.

- Ciclos irregulares o dolorosos, donde la única respuesta no sea siempre "la píldora" como parche rápido.

- Fatiga, falta de concentración, pérdida de libido, estrés crónico… esos síntomas que se suelen normalizar hasta que el cuerpo diga "basta", hasta que el cuerpo se planta.

Pero Andrea recalca: "Lo primero es una alimentación equilibrada, unos hábitos razonables y donde entramos nosotros es a la hora de complementar de forma consciente".

Comité de expertas

La filosofía que dio luz al proyecto está respaldada por varias expertas que trabajan para la marca en varios ámbitos como ginecología, nutrición, farmacéutica, fisioterapia del suelo pélvico y medicina del dolor crónico.

La ginecóloga, por ejemplo, trabaja en reproducción asistida y ve cada día el efecto de años de píldora usada como única vía para "regular" ciclos tales como reglas aparentemente perfectas, pero totalmente artificiales.

Cuando llega el deseo de embarazo, el cuerpo tiene que "reaprender" a funcionar solo, con prisas y, muchas veces, a partir de los 35, cuando los embarazos ya se consideran de riesgo.

Desde ese lugar, Nina Nutt propone otra narrativa como es buscar el origen del desajuste (hábitos, estrés, déficit nutricionales) antes de poner un parche.

De este modo, la marca propone la suplementación como apoyo para que el cuerpo recupere ciclos más fisiológicos, no para silenciar el síntoma.​

Cuatro grandes familias

Aunque la marca está en pleno despegue (la idea surge en verano de 2023 y la marca se lanza en otoño de 2024), el catálogo ya está estructurado en cuatro grandes áreas que reflejan bien su enfoque actual.

En el caso de la salud hormonal, la marca ofrece varios suplementos como el aceite de onagra para la regulación hormonal, la maca para la vitalidad y el mantenimiento de la líbido.

Y también fórmulas con salvia y schisandra para los sofocos y otros síntomas típicos de la menopausia así como productos específicos orientados a fertilidad y regulación del ciclo.

En el ámbito de la belleza, conviene suplementarse con colágeno para piel y articulaciones, con vitaminas para el cabello y las uñas o con antioxidantes como el resveratrol, pensados para combatir el envejecimiento celular, siempre según las necesidades y deseos de cada mujer.

A la hora de pensar en el bienestar diario, Andrea habla de la Vitamina D en dosis pensadas para llevar los niveles a rangos óptimos, no solo "pasar el corte" de la analítica.

También el magnesio, un complemento eficaz en términos de concentración y descanso, así como la Omega 3 para quienes no comen pescado azul tres veces por semana.

Nina Nutt también piensa en el rendimiento físico, ofreciendo productos como proteína y creatina en polvo, pensados para todas las edades y no solamente para un público acostumbrado a hacer deporte.

"Con la proteína en polvo, por ejemplo, pensamos en esa abuela que un día deja de levantarse del sillón porque ya no tiene fuerza en las piernas, un plus de proteína le puede ayudar en su día a día", recalca.

"El objetivo muchas veces no es hipertrofia, sino mantenimiento y funcionalidad", añade.

Vocación de comunidad

Aunque llevan poco tiempo en el mercado, la ambición de Nina Nutt va más allá del ecommerce. Trabajan con laboratorios españoles que formulan y producen bajo su marca, con la idea de, en el futuro, integrar también la parte de fabricación.

Mientras tanto, están apostando por llegar donde las mujeres ya están en lugares como estudios de yoga, centros de cuidado facial, gimnasios solo para mujeres, espacios donde la relajación y el autocuidado no son un lujo, sino una necesidad real.

En esos eventos, los productos "se ofrecen como pequeño plus", asegura Andrea, a lo que recalca que lo realmente importante es abrir conversaciones que siguen siendo tabú como la endometriosis, suelo pélvico, dolor crónico, fatiga, infertilidad, menopausia.

Andrea y su equipo lo tienen claro: "No queremos ser otra marca más de suplementos al uso", sino ese espacio raro y necesario donde una mujer puede decir "no duermo", "no tengo regla", "me duelen las relaciones", "no me reconozco en mi cuerpo" y recibir algo más que una caja de pastillas.