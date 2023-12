Estas son las claves para sobrevivir a las comidas navideñas, según una nutricionista: "Cuestión de hábitos"

Quedan pocos días para despedir el año y muchos se preparan para el menú de la cena de Nochevieja. Son fechas señaladas en las que es frecuente sentirse con el estómago hinchado o con la sensación de haber comido demasiado o haber consumido mucho alcohol. Tras esas comilonas llega la falsa promesa de que la próxima vez se hará mejor.

La nutricionista Azais Martínez, especialista en hábitos alimentarios y problemas digestivos, recuerda que el periodo al que conocemos como navidades solo incluye 5 o 6 comidas fuertes, por lo que: "Son pocas ingestas de todas las que hacemos al año. Recuerda que no tenemos nada prohibido y nos lo podemos comer igual el mes que viene".

El problema radica en cuando se concibe durante todo el mes de diciembre, ya que los supermercados, por ejemplo, venden polvorones desde principios de noviembre y muchas empresas y grupos de amigos celebran fiestas o comidas 'de empresa' desde el inicio del último mes del año.

La nutricionista valenciana, que ofrece su consulta de forma online, explica a EL ESPAÑOL de Alicante que no todos sus pacientes están preocupados por las comilonas navideñas, anque a quién lo hace le preocupa "el trabajo realizado durante el resto del año". "Si yo durante todo el año aprendo a relacionarme de otra forma con la comida, me voy a encontrar con que esto no tiene el mismo impacto a nivel físico ni emocional", explica.

Azais Martínez afirma que los atracones en las comidas navideñas son fruto de llevar una dieta restrictiva durante el resto del año con alimentos prohibidos. Por lo que, de forma inconsciente se come como si no se fuera a hacer más. La experta hace hincapié en la importancia de tener "buenos hábitos" que se construyen durante todo el año, y no solo en el comportamiento que se tiene unos pocos días al año. También habla de la importancia de algo tan sencillo como "masticar", que a veces se olvida. Y de "ser consciente de que se está comiendo".

Azais Martínez impartiendo una charla sobre nutrición. Cedida

El inicio de año suele ser una de las fechas más frecuentes en las que la gente tiende a apuntarse al gimnasio, empezar una dieta o dejar de fumar, pero Martínez cuenta que normalmente quién está comprometido con su salud, "lo está durante todo el año, y le da igual si es el día 26 o el 1".

Sobre esos buenos hábitos que pueden llevar a cuidarnos y seguir una dieta saludable, Azais menciona el tener una "estructura en el día" porque "a veces queremos comer bien, pero no tenemos tiempo de comprar, no dormimos lo suficiente o tampoco tenemos tiempo para mover un poco el cuerpo". "Hay que ser consciente de la situación de cada uno", ya que "siempre se puede mejorar un poco desde donde estoy", concluye.

