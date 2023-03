La denuncia de un médico en Valencia: "No atienden a una niña con fiebre de 5 días porque no está su pediatra"

"La hija de un amigo en Valencia. 7 años. Me llama porque tiene fiebre alta persistente 5 días y vomita. Le digo que hay que verla. El viernes van por la tarde al centro de salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Les dicen que hay un Pediatra pero no es el suyo y según las normas no la va a ver". Así empieza su hilo de Twitter Sergio Pardo Juan, un médico urgenciólogo del Hospital de Elche en el que denuncia los protocolos del sistema de salud que "deniegan la asistencia" a una paciente en este estado.

"Y no la atienden. Unas normas que deniegan la asistencia a una niña de 7 años porque hay un pediatra en el centro de salud pero no es el suyo, ¿qué normas son esas que dictan que se deniegue la asistencia médica? ¿Qué estamos haciendo?", se pregunta. "No creo que haya protocolo ni justificación profesional ni administrativa para rechazar la asistencia médica a una menor que la necesita".

Y no la atienden. Unas normas que deniegan la asistencia a una niña de 7 años porque hay un Pediatra en el CS pero no es el suyo. Qué normas son esas que dictan que se deniegue la asistencia médica? Qué estamos haciendo? @GVADrPeset @GVAsanitat @JesusTrelis @_ssampedro_ — Sergio Pardo Juan (@serparju) March 5, 2023

Entre las respuestas al tuit está la de la propia madre de la niña, quien ha relatado que "según ellos son las normas". "La realidad es que se nos denegó la asistencia, para más datos con el centro abierto en horas asistenciales y vacío. Vergonzoso".

La denuncia se produce después de que a principios del mes de febrero una niña de 12 años muriese en Urgencias por peritonitis también en Valencia, despué de haber acudido varias veces a su centro de salud. En este caso los padres de la menor han interpuesto una denuncia para tratar de esclarecer los hechos.

La delicada situación sanitaria de la Comunidad Valenciana coincide con una huelga convocada por el Sindicato Médico para este mismo lunes, después de que todas las negociaciones con la Conselleria de Sanidad hayan fracasado.

Los facultativos denuncian "importantes deficiencias" en el sistema, como la escasez de personal y de medios, así como presiones desde la Administración en cuestiones como las guardias, que obligan a hacer a los mayores de 55 años, o la necesidad de utilizar el vehículo propio para hacer atención domiciliaria pese a que una sentencia ha dictado que los médicos tienen que disponer de un chófer.

"Remodelación" en la Conselleria

De hecho, este mismo sábado el grupo de Ciudadanos en las Cortes Valencianas exigió a la Conselleria de Sanidad una remodelación profunda del equipo directivo y del personal que gestiona el área pues el conseller Miguel Mínguez "ha destrozado" la sanidad pública.

El portavoz adjunto de Cs, Fernando Llopis, aseguró que el cáncer que tiene la Conselleria es "la cúpula directiva que heredó de sus predecesoras, enchufadas por cercanía al PSPV e incapaces de gestionar", manifestó respecto a la huelga de médicos.

Sobre las reivindicaciones no atendidas por Sanidad, defendió que un colectivo como el de los médicos "merecen ser escuchados" por lo que pide al conseller que disponga de "un equipo capaz de gestionar y planificar mejor, así como competente y resolutivo, que llegue a acuerdos con los profesionales de la Sanidad".

"Él ha preferido mantener al equipo de montón y Barceló y lo que ha recibido ha sido el premio de estar en la lista del PSOE para ser diputado, pero ha sacrificado la sanidad pública valenciana", denunció.

También lamentó que esta situación esté perjudicando a los valencianos con "miles de niños sin pediatra, centros de salud colapsados, citas de más de diez días para ser atendidos y listas de espera interminables para tener cita con un especialista o realizar una operación"

