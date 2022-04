La mascarilla ya no es obligatoria en las actividades de alto impacto en los gimnasios de la Comunidad Valenciana

Primer adiós anticipado a la mascarilla en los gimnasios de la Comunidad Valenciana. Antes de que se ejecute la norma estatal que levanta su obligatoriedad a partir del 20 de abril, la Generalitat elimina la obligación de su uso a la hora de hacer ejercicio de alta intensidad. Contesta así a la patronal de las instalaciones deportivas que había pedido que se suprimiera esta restricción en la actividad física.

El nuevo protocolo que ha comunicado la Dirección General de Salud Pública y Adicciones establece que "se considera actividad incompatible por su propia

naturaleza con el uso de mascarilla, además de los realizados en piscinas y SPAs, la práctica de deportes, tanto en espacios cerrados en instalaciones deportivas de cualquier tipo como en espacios abiertos" y "el ejercicio físico de intensidad vigorosa".

¿Qué se puede entender como "intensidad vigorosa"? Según define esta nueva reglamentación, se trataría de "aquel que genera sensación de calor fuerte, respiración dificultada con falta de aliento y aumento significativo del ritmo cardíaco". Como también indica, esto valdría para el "realizado en modalidad individual o en grupo, tanto en espacios cerrados en instalaciones deportivas de cualquier tipo como en espacios abiertos, mientras dure la práctica de tal actividad".

La patronal reconoce que este protocolo enviado este viernes les "ha pillado por sorpresa" después de que hace dos semanas reclamaran el fin de esta medida. "Aunque ha llegado tarde porque el sector está muy dañado, agradecemos que se nos haga caso y que haya primado el sentido común".

Cuando es obligatoria

Hasta que llegue el 20 de abril, como puntualiza este departamento de la Conselleria de Sanidad, sigue vigente la norma que marca el uso obligatorio en espacios cerrados. "Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público", recuerdan en este nuevo protocolo.

De ahí que esta norma establezca aún que "durante las pausas en el ejercicio físico o la actividad deportiva debe usarse la mascarilla cubriendo nariz y boca".

Juan Carlos Gómez-Pantoja, vicepresidente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas, celebra este cambio y recalca la seguridad que se mantiene en este tipo de centros "porque en los centros deportivos está primando la distancia".

Y hay ganas de ponerlo ya en marcha. El protocolo firmado el mediodía de este viernes "lo vamos a trasladar inmediatamente a todos los afiliados". Con eso, puntualiza, "no quiere decir que el que no quiera quitársela se la quite, pero si el que hace ejercicio de alta intensidad como spinning o boxeo, lo podrá hacer con seguridad".

La patronal ya anunció el pasado octubre que la imposición de la mascarilla en los gimnasios españoles tenía un alto impacto. Según sus números, 825.000 clientes no volvían a estas instalaciones por este requerimiento. Ahora, como indica Gómez-Pantoja, "aún estamos con números entre el 20 y 25 % menos de facturación". Por eso esperan que la situación cambie y se adelante la esperada recuperación de público.

Con la Semana Santa "ya en la cabeza de la gente", lo que esperan es que se acelere la promoción de los centros deportivos "para que el 19 recobren la alegría que han tenido en el pasado". Y por eso ya tiene una propuesta para esta primavera: "El mejor regalo que puedes hacer a un niño por la primera comunión es apuntarlo a un curso de natación porque es una actividad física en la que disfrutará".

