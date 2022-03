"Es inaudito", los gimnasios de la Comunidad Valenciana protestan por la obligación de la mascarilla

El fin de la mayoría de las restricciones por la pandemia en la Comunidad Valenciana sigue dejando un sector bien diferenciado del resto, los centros deportivos. La indignación porque se mantenga la obligatoriedad de la mascarilla en ellos al realizar actividades físicas crece en la patronal. Esta lo considera un agravio comparativo con otras autonomías.

La diferencia entre exigir el uso de la mascarilla o no hacerlo en estos casos, según sus cálculos, es de un tercio de la clientela que tenían en marzo de 2020. Es decir, la patronal de Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas calculan que 825.000 personas en toda España no han vuelto a los gimnasios para no tener que hacer deporte con esta protección. Una cifra que no han conseguido recuperar en estos dos años.

Este jueves, antes de que el presidente Ximo Puig anunciase estos cambios tras la reunión de la Comisión Interdepartamental, le enviaban una nueva carta solicitando su eliminación. Y la patronal ha mostrado su asombro después de comprobar que se rechazaba, otra vez, la petición.

Una reacción que se ha producido después de descifrar la confusa explicación del mediodía. En ella se afirmaba que el Gobierno valenciano deja sin efecto "las limitaciones que aún afectaban a actividades físicas y deportivas de carácter general". Una regla que se completaba con un "seguirá siendo obligatoria en interiores". Y que desde Sanidad subrayaban por la tarde "de momento, no hay cambio en el uso de las mascarillas en el tema del gimnasio. Sigue siendo necesaria".



Señalados como un peligro

A lo largo de estos meses Juan Carlos Gómez-Pantoja, presidente de esta federación en la Comunidad Valenciana y vicepresidente nacional, ha lamentado el que consideran un señalamiento administrativo del sector por la obligación de llevar mascarilla para evitar contagios. En la carta dirigida a la Generalitat el pasado febrero ya aludían a esta situación: "La implantación de esta medida nos ha señalado como espacios peligrosos, sin datos que así lo demuestren".

Gómez-Pantoja no puede evitar irritarse ante la persistencia de esta medida. Y no deja de poner ejemplos de lo que considera una incongruencia. "En el cine si te compras palomitas puedes estar sin ella, en la restauración o en las discotecas que se la quitan para beber, mientras consumes una actividad deportiva se tendría que poder quitar".

Y ahí subraya uno de los razonamientos en que se basan: con los ejercicios de alta intensidad es necesario un mayor aporte de oxígeno que no se puede tener si se lleva la mascarilla. Por eso insiste en que "no es cierto que no sea perjudicial porque oxigenas peor. Es como si te pusieras una mano en la boca, ¿respiras mejor o peor?". "Llevar mascarilla con la actividad física es incompatible", sentencia.

