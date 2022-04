Los trabajadores del Hospital de Torrevieja plantean paros semanales hasta el cese de la gerente

"La situación es insostenible en el Departamento. Esta Gerencia y su equipo Directivo no han tenido en cuenta a los profesionales, no les dan respuesta a muchas de sus demandas y no cumple con su obligación de información y lo más grave, no ha sabido atajar el malestar de los profesionales y el descontento de los usuarios". Así ha finalizado hoy la concentración de profesiones sanitarios a las puertas del Hospital Universitario de Torrevieja.

Un paro, que se había convocado para exigir el cese o dimisión de la gerente del departamento de salud nombrada por la Conselleria de Sanidad que encabeza la socialista Ana Barceló, Pilar Santos. Por eso, el comité de empresa valora mantener los paros semanales hasta que se produzca el cese.

Los sanitarios se quejan también de que la semana pasada en "una reunión mantenida con Gerencia y Dirección Económica nos presentaron unos datos estadísticos que no reflejan lo que se vive en el Departamento, creemos que esta Gerencia está alejada de la realidad, nos habla de datos estadísticos pero desconoce el descontento de profesionales y usuarios". La prueba del apoyo de la plantilla es que incluso varios jefes de Servicio se han manifestado.

Los trabajadores del Hospital de Torrevieja piden el cese de la gerente, Pilar Santos. E.E. Alicante

Hoy la Conselleria ha emitido un documento en el que asegura que "desde la incorporación del departamento a la gestión pública [el 15 de octubre cesó la gestión de 15 años de Ribera Salud], a fecha 23 de marzo, la plantilla ha pasado de 1.043 a 1.793 profesionales. 750 trabajadoras/es más que nos permitirá atender a nuestros pacientes de manera más rápida y segura".

El documento ha terminado por incrementar el malestar de los trabajadores, explica María José Ruiz, del Sindicato Independiente y miembro del comité de empresa: "Esos datos no reflejan la realidad. La calidad asistencial no la miden unos datos estadísticos erróneos, sino que quienes la miden son los usuarios y los profesionales. Y la realidad no tiene nada que ver con lo que dice la Conselleria".

Desde Valencia se insiste: "Disminuye nuestra Lista de Espera Quirúrgica, pasamos de 67 a 62 días. Aumentamos el porcentaje de CMA, pasamos de 74,49% a 79,78%.

Incrementamos las intervenciones quirúrgicas, de 2.147 a 2.457 en el mismo periodo". Y añaden: "Disminuye nuestra estancia media hospitalaria, de 7,18 a 6,86 días. Reducimos la demora en pruebas radiológicas".

La Conselleria, por su parte, insiste en las mejoras: "Incorporamos a dos nuevas matronas y reactivamos de la Consulta de Lactancia Materna y Talleres de Preparación al Parto. Refuerzo del Servicio de Nefrología y Acreditación de nuestra Unidad de Enfermedad Renal Crónica avanzada".

También, "la ampliación del Servicio de Anatomía Patológica con la próxima incorporación de nueva tecnología y ampliación de la cartera de servicios: biología molecular. Incorporación de un nuevo neurofisiólogo y creación de la nueva cartera de servicio de neurofisiología: EMG, EEG. Incorporación de un farmacéutico y puesta en marcha el área de farmacotecnia: fabricación de fórmulas magistrales".

El comité de empresa lo rebate: "En este Departamento se ha agudizado en estos meses debido a la fuga de profesionales que se ha producido y que esta Gerencia y sus Direcciones no han sabido atajar. Ha habido un problema de empatía y comunicación que ha hecho que este Departamento este sufriendo la falta de facultativos en el servicio de urgencias, radiología, neurología, dermatología, neumología, urología y otras especialidades".

Y es que como explica Ruiz, ha aumentado el personal de celadores, enfermeras, auxiliares y administrativos mientras la fuga de facultativos crece día a día. Además, critica los datos sobre la inversión de más de 500.000 euros en el departamento, cuando para 2021 estaba previsto invertir hasta 8 millones de euros.

Huelga de quirófanos

Como ha venido informando este diario incluso se estaba planteando una huelga de quirófanos porque los trabajadores siguen sin cobrar lo estipulado. La gerente ha reunido esta mañana a los trabajadores a la misma hora del paro, pero éstos después de sentarse en la mesa se ha levantado para acudir a la concentración.

Según el comité de empresa, las explicaciones de la gerente sobre los problemas informáticos que ha dejado a los trabajadores sin cobrar sus variables ha sido "la gota que ha colmado del vaso de la paciencia" del servicio.

Al final, no obstante, no habrá huelga por el momento ya que sería la Conselleria la que fijaría los servicios mínimos imponiendo el trabajo a todos los profesionales sanitarios del servicio.

