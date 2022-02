CCOO insiste, Barceló debe cesar a la gerente del Hospital de Torrevieja por su "nefasta gestión"

La Sección Sindical de CCOO en el Departamento de Salud de Torrevieja no se ha andado con ambages y ha vuelto a solicitar este jueves a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que destituya a la gerente Pilar Santos, así como a la dirección médica del hospital, por lo que considera una "nefasta gestión, falta de organización y escasa comunicación con los representantes legales de las personas trabajadoras".

Se trata de un nuevo dardo enviado desde el mundo sindical contra el rumbo que ha tomado este hospital desde octubre del año pasado, cuando pasó a formar parte de la red pública tras 15 años en manos del grupo Ribera Salud.

Desde entonces, y como ha ido contando este medio,el centro hospitalario ha pasado a duplicar las listas de espera tanto en especialidades como quirúrgicas, se ha detectado escasez de medicamentos y, sobre todo, falta de personal médico -se han marchado 17 jefes de servicio y la mitad de la plantilla de Urgencias ha abandonado el hospital, entre otras situaciones.

Ahora, Comisiones Obreras asegura que el servicio de urgencias "ha vivido situaciones de verdadero colapso, debido a la falta de personal médico, de organización, de circuitos asistenciales y de directrices claras por parte de la Dirección Médica". Estas mismas fuentes, que han enviado un comunicado, añaden que, "en estos momentos, hay una situación insostenible, el personal sufre una gran carga de trabajo y los usuarios y usuarias largas horas de espera debido a que la sala de observación está llena y los boxes de reconocimiento se utilizan como camas de observación".

Pero la denuncia de este sindicato no acaba aquí. CC.OO. vuelve a referirse a las áreas de Atención Primaria, la de hospitalización y la de Servicio de Radiología para señalar que "se están resintiendo y no se ofrece la calidad asistencial que se debiera". A este respecto, hace meses que este sindicato denunció la falta de personal facultativo "y todavía no se nos ha comunicado ninguna solución".

Retrasos en los cobros

Además, "Intervención de Hacienda no valida en tiempo las retribuciones", por lo que los profesionales de reciente incorporación "cobran con retraso y otros, no reciben la nómina al completo porque no se les abonan los complementos variables correctamente".

De hecho, en algunos casos, asegura CC.OO. "hay profesionales que están cobrando hasta 500 euros menos". Es por ello por lo que "cada vez hay más quejas y reclamaciones que lamentablemente recaen sobre el personal administrativo".

CC. OO. insiste en reclamar la destitución de la Gerencia y de Dirección Médica "porque han demostrado poca eficacia y no han emprendido ninguna acción que solucione el caos existente y persistente desde hace meses, tanto asistencial como laboral".

