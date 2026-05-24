La música de Camilo Sesto es la banda sonora de la campaña de moda más grande del mundo: Bad Bunny con Zara

Bad Bunny en la campaña de ropa que presenta para Zara con la música de Camilo Sesto. Zara

El gigante de la moda Zara ha lanzado su campaña más ambiciosa hasta la fecha, Benito Antonio, una colaboración global con la superestrella puertorriqueña Bad Bunny. La noticia no solo ha sacudido la industria textil, sino que ha provocado una oleada de orgullo en Alcoy, la ciudad natal de Camilo Sesto, cuya música es el colofón de la promoción.

Este lanzamiento se produce en un momento histórico para la firma de Arteixo. En este 2026, Zara se ha coronado como la marca de moda más valiosa del mundo, superando por primera vez a la estadounidense Nike. Con una valoración que supera los 44.000 millones de dólares, la marca española lidera un mercado donde la relevancia se construye mediante experiencias personalizadas.

La relación entre Bad Bunny y Zara no es nueva para los seguidores del artista. El cantante ya lució diseños del equipo de Zara en la última Super Bowl, un evento en el que sorprendió al escoger la marca española, y la Gala del Met, consolidando una alianza que ahora culmina con esta colección propia.

Desde el club de fans de Camilo Sesto en Alcoy, la reacción ha sido de absoluta sorpresa y entusiasmo. Gilberto Molina, presidente de la asociación, describe la sensación de ver al ídolo alcoyano unido al artista más escuchado del planeta: "A mí me parece increíble que el señor Camilo aparezca anunciando a Bad Bunny", afirma Molina con rotundidad a EL ESPAÑOL.

Para el representante de los fans, el impacto visual y sonoro de la campaña es innegable. "Te quedas flipado cuando ves un anuncio tan potente que acaba con la música de Camilo", comenta Molina, destacando el orgullo que siente la comunidad alcoyana.

La elección musical no ha sido casual. Se trata del tema Con el viento a tu favor, lanzado originalmente en 1977 dentro del álbum Rasgos. Molina destaca que, aunque no es uno de sus temas más comerciales como Vivir así es morir de amor, su sonoridad mediterránea encaja perfectamente con el concepto de la colección.

"Supongo que la eligieron porque es una música mediterránea, con mandolinas, y sobre el velero suena la música", explica Molina. El experto alcoyano vincula directamente el espíritu de la canción con las piezas de lino y los colores vibrantes de la campaña.

Molina subraya la importancia de este hito para mantener vivo el legado del cantante entre las nuevas generaciones. "Es la hora de reivindicar el legado de Camilo y que continúe en las nuevas generaciones como referente", señala el presidente del club de fans.

La campaña, dirigida por el fotógrafo Stillz y grabada íntegramente en Puerto Rico, muestra a un Benito Antonio Martínez Ocasio íntimo, rodeado de elementos de su infancia como el juego del dominó. La colección incluye desde trajes de sastrería de lino y lana hasta piezas de algodón en una paleta de colores vibrantes diseñada por Janthony Oliveras.

Gilberto Molina recuerda que la influencia de Camilo en América siempre ha sido inmensa, algo que se refleja en los visitantes que recibe Alcoy. "El 60 % de las visitas que recibimos en el pequeño museo vienen de América", asegura, mencionando que para las generaciones actuales allí, Camilo sigue siendo un "influencer".

Este resurgimiento global coincide con un momento clave para el patrimonio del artista en su tierra natal. "Estamos en espera de la próxima inauguración del museo de Camilo Sesto el 11 de junio", anuncia Molina, esperando que este impulso publicitario dispare de nuevo las búsquedas de la discografía del cantante.

La noticia ha cerrado un círculo perfecto para los seguidores: la marca de moda número uno del mundo y el cantante actual más exitoso se han rendido ante el talento eterno de Alcoy. Como resume Molina: "Es un orgullo grande que después de tantos años su música siga tan viva".