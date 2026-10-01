Jacob Torreblanca, pastelero: "El secreto para la tarta perfecta en casa es fundir el chocolate en intervalos de 15 segundos"

La tarta de chocolate es uno de los postres preferidos para disfrutar. Y Jacob Torreblanca lo sabe bien, como uno de los mejores reposteros del mundo. Por eso, antes de cerrar en Alicante la tercera edición del concurso que elige la mejor del mundo, revela claves para prepararlo bien en casa y destaca que evitar que se queme el cacao es una de las prioridades.

Jacob y su padre Paco, quien da nombre al concurso La mejor tarta de chocolate del mundo que se celebra este viernes en Alicante Gastronómica, ultiman en IFA los preparativos de esta competición internacional.

Y recuerda que la repostería doméstica "tiene que ser algo divertido", de ahí que la selección del cacao sea la clave con la que empezar. "Lo primero y más importante de todo es que tenemos que buscar un chocolate que sea el protagonista y, sobre todo, una materia prima buena", señala Torreblanca. En cuanto al porcentaje adecuado para equilibrar sabor e intensidad, el pastelero sugiere que "un chocolate de un 60 % o un 70 % puede ser un buen punto de partida".

Una vez elegida la tableta, el reto es fundirla. Y para hacerlo alerta sobre los riesgos de utilizar el microondas sin la atención necesaria. "Hay que tener muchísimo cuidado de no quemarlo; el chocolate es un producto que se quema muy fácilmente", explica. De ahí que aconseje trabajarlo siempre "con suavidad".

Para garantizar un resultado impecable, Torreblanca recomienda priorizar el método tradicional. "Si te quieres asegurar, el baño maría es la forma más eficiente; nos lleva más tiempo, pero es la forma de asegurarte". Si se opta por el microondas, recalca que se haga en "intervalos cortitos de 15 segunditos e ir moviendo".

Un descuido en la temperatura, según remarca, no tiene marcha atrás. "Una vez que el chocolate se quema, tiene un sabor muy astringente y ahumado, se caramelizan los azúcares y quedan grumos; ya no hay rescate y tenemos que volver a coger otro", advierte el repostero.

Para quienes busquen una preparación esponjosa, Torreblanca desvela una fórmula muy accesible para el hogar. "Para hacer una mousse sencillita, es fundir el chocolate con nata hirviendo, lo mezclamos y luego añadimos nata montada. Al hacerlo así, mantenemos todo el sabor del chocolate y le damos una textura esponjosa", aconseja.

En relación al certamen de este viernes, el pastelero destaca el enorme crecimiento que ha experimentado la competición en sus tres años de vida. "Es un concurso que hacemos cada año y esta tercera edición es cada vez más grande, lo que conlleva un trabajo de organización bastante arduo".

La dimensión internacional de la prueba queda demostrada con la celebración de semifinales en Colombia, Ecuador, Perú, México y Chile, a las que se sumarán el próximo año convocatorias en Polonia, Italia y Francia. "Nos estamos introduciendo poquito a poco haciendo un concurso grande, de talla mundial", celebra Torreblanca.

El panel evaluador de esta edición reunirá a figuras de máximo prestigio en el sector. Junto a su padre, Paco Torreblanca, participarán maestros como Oriol Balagué, Carlos Mampel y el referente francés Alain Chartier (Meilleur Ouvrier de France). "Buscamos un jurado que le dé prestigio y el valor que se merece al concurso", indica.

Torreblanca remarca el impacto real que tiene el galardón en la trayectoria de los ganadores. "La respuesta del público es superpositiva. Este título va cogiendo prestigio y luego ellos le ponen ese nombre a la tarta en sus tiendas, lo que les ayuda tanto a nivel de reconocimiento como en el punto de venta".