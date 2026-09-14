La mejor tortilla de la Comunitat Valenciana se hace en el restaurante La Muralla de Tabarca

Pedro Juan Sánchez, del restaurante La Muralla de Tabarca, se ha impuesto este lunes en Alicante en el I Campeonato de Tortilla de Patatas de la Comunidad Valenciana, una competición que ha reunido a los 14 mejores especialistas y que sirve como clasificatoria para el XIX Campeonato de España de Tortilla de Patatas - Trofeo Tescoma.

El jurado se ha decantado finalmente por la tortilla de la isla, que representará a la Comunidad Valenciana en la siguiente fase de la competición nacional, que se disputará el próximo 4 de octubre en el marco de Alicante Gastronómica, en IFA Fira Alacant.

El segundo premio ha sido para La Latería (Elche) de Carmen Canals, mientras que el tercero recayó en los restaurantes Nou Pinet (Alicante) de Dana Rotaru y Paquita’s (Elche) de Antón Prieto.

Además, en la categoría de ‘Tortilla de Patatas con…’, Nou Pinet se hizo con el primer premio, gracias a su receta que contaba con tocino ahumado y cebolleta. El segundo y el tercer premio se otorgaron a La Melosa (Valencia) de Nando Cerón y a La Muralla, el ganador de la categoría tradicional.

El campeonato, organizado por Alicante Gastronómica y celebrado en el Cdt Alicante, ha convertido durante esta jornada a la tortilla de patatas en el centro de la gastronomía valenciana y ha enfrentado a cocineros y restaurantes por hacerse con el preciado título.

La jornada ha arrancado por la mañana con la inauguración oficial a cargo de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, acompañada por Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, y Rafael García Santos, director del campeonato.

Durante la apertura del evento, la consellera ha resaltado el valor del encuentro al destacar que esta competición "pone en valor el talento culinario, la creatividad y la excelencia gastronómica de nuestro territorio".

Pero ha sido por la tarde cuando la tortilla tradicional ha tomado el protagonismo, con el inicio del campeonato a las 18:30 horas y un fallo que ha terminado coronando a La Muralla como vencedor de esta primera edición.

Más allá del concurso, Alicante Gastronómica ha completado la jornada con ponencias, degustaciones y talleres en los que han participado firmas como Coren, La Teulada, Tescoma, Cervezas Águila, Señorío de Relleu, Carmencita y Harinas La Encarnación.

También ha habido espacio para la cocina en formato tapa con la denominada Isla de las Tapas, en la que han participado Amor Amar, Baka, Zagalico, Gravina 4, Takiero, Bistrot Christine y Alicante Gastronómica Solidaria.