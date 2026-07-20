Las Tartas de Julita abre su tienda número 19 y Alicante lo celebra por todo lo alto en la emblemática Calle de las Setas

Julia, junto a la vitrina de su nuevo local en la calle de las setas. Iván Villarejo

La expectación era máxima y la respuesta, contundente. Las Tartas de Julita abrió el pasado 17 de julio su tienda número 19 en medio de una gran afluencia de público que desbordó todas las previsiones. Aunque la apertura estaba prevista para las 20:00 horas, desde las 18:00 ya se formaban largas colas en la calle San Francisco, conocida popularmente como la calle de las Setas.

El ambiente festivo marcó toda la jornada. La música en directo de una charanga acompañó a los asistentes en una tarde cargada de simbolismo: la vuelta de la marca a Alicante, ciudad donde Julia Sala inició su proyecto hace apenas cinco años en el restaurante familiar. Desde entonces, la firma ha crecido de forma exponencial y prevé alcanzar los 20 establecimientos en España este mismo verano.

Los asistentes pudieron disfrutar de horchata, abanicos personalizados, animación con zancudos y diversas promociones, mientras que las porciones gratuitas para las primeras compras volvieron a ser uno de los principales reclamos. La combinación de espectáculo, obsequios y gran expectación volvió a evidenciar el tirón de cada nueva apertura de la marca.

Un espacio diseñado para vivir la experiencia

El nuevo local, situado en el número 62 de la calle San Francisco, ha sido concebido para que el proceso de elaboración forme parte de la experiencia del cliente.

Con 140 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, el establecimiento cuenta con un amplio escaparate acristalado que permite observar desde el exterior la preparación artesanal de las tartas en tiempo real.

Además, el espacio incorpora elementos decorativos que refuerzan la identidad visual de la marca, incluyendo obras de la artista Laura Sala, creando así un entorno donde convergen gastronomía, diseño y expresión artística.

De obrador familiar a fenómeno nacional

Esta apertura no solo representa un nuevo hito en la expansión de la empresa, sino también un regreso cargado de significado. Alicante es el punto de partida de una historia empresarial que, en menos de cinco años, ha experimentado un crecimiento notable.

Julia Sala ha pasado de elaborar tartas de forma artesanal en el negocio familiar a liderar una marca con presencia en distintas ciudades españolas, una comunidad de más de 160.000 seguidores en redes sociales y una oferta que supera el centenar de sabores en rotación.

Tras el éxito de esta inauguración, la compañía continúa su hoja de ruta con la próxima apertura en Salamanca, que se convertirá en su tienda número 20.