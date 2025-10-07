Alicante Gastronómica 2025 alcanza los 85.000 visitantes en su edición más internacional y social

La séptima edición de Alicante Gastronómica concluyó ayer por la tarde tras recibir alrededor de 85.000 visitantes durante sus cuatro jornadas, consolidando a IFA Fira Alacant como el epicentro de la gastronomía nacional.

En esta ocasión, la feria destacó por su marcado compromiso social, su proyección internacional y su papel como gran vitrina del potencial gastronómico y empresarial del territorio.

El número de asistentes representa un incremento del 13,3% respecto a 2024, con público llegado de múltiples regiones atraído por una extensa programación de actividades y la presencia de referentes del mundo culinario.

Esta mayor afluencia se tradujo también en un aumento del 2,9% en el consumo registrado en los stands.

El recinto ferial, con sus 36.000 metros cuadrados totalmente ocupados, acogió a 260 expositores y 130 chefs distinguidos con Estrellas Michelin y Soles Repsol. Además, se desarrollaron 450 actividades, convirtiéndose en el principal atractivo para los asistentes.

Más de 2.500 estudiantes de ciclos formativos vinculados a la cocina, repostería y servicio de sala, junto a 2.000 escolares de Primaria y Secundaria, participaron en las jornadas.

Los 17 premios y campeonatos celebrados reafirmaron a Alicante Gastronómica como un referente nacional.

Destacaron el Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate y el XVIII Campeonato de España de Tortilla de Patatas - Trofeo Tescoma, entre otros.

La presidenta del evento, Gema Amor, subrayó que el éxito no radica únicamente en la gran respuesta del público, sino en haber cumplido el objetivo de acercar la cultura gastronómica mediterránea a todos los sectores.

Además, destacó que esta edición permitió debatir temas clave como la innovación, la inteligencia artificial aplicada a la cocina y las nuevas tendencias tanto en restauración como en el ámbito doméstico.

En sus palabras, el certamen se ha convertido en uno de los grandes eventos de promoción turística y económica de la provincia.

Amor también resaltó la importancia de la colaboración entre instituciones públicas —como la Diputación de Alicante, la Generalitat Valenciana y la Cámara de Comercio— y el sector privado, calificándola como “la clave del éxito”.

Según afirmó, la cooperación demuestra la capacidad de la provincia para impulsar grandes proyectos con un propósito común: el desarrollo socioeconómico de Alicante.

En el terreno internacional, Bolivia fue el país invitado de esta edición, protagonizando varios de los momentos más destacados.

Asimismo, participaron profesionales y productos de China, Francia, Italia y Portugal, junto a finalistas de seis países sudamericanos en el premio de alta pastelería. Para Amor, Alicante Gastronómica ya es “el gran escaparate internacional” que conecta productos locales e internacionales con el mercado español y europeo.

Compromiso social

Una parte significativa del programa estuvo dedicada a la inclusión social, abordando cuestiones como el trastorno del espectro autista (TEA) y el trabajo de los voluntarios ante la DANA sufrida en Valencia el año anterior.

Entidades como Apsa, junto al Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, impulsaron proyectos centrados en promover la gastronomía desde una perspectiva integradora.

Además, organizaciones como APSA, Fundación Adiem, Asindown, Fundación San Rafael y Asociación Doble Amor colaboraron activamente, aportando voluntarios en distintas actividades formativas que fortalecen su participación social y facilitan su futura inserción laboral.