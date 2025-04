Con muchas proteínas y sin esfuerzo: la cena saludable con sabor a Alicante que preparo en 40 minutos usando el horno

0 votos

Hay días en los que la inspiración no viene a visitarnos y nos quedamos sin ideas a la hora de prepararnos la cena.

Que si prefiero algo saludable pero no tengo tiempo para hacerlo, que si mejor algo rápido aunque no sea la mejor opción para mi salud, etc.

Para estos casos, siempre podemos recurrir a la gastronomía de nuestra querida Alicante, a estos manjares que hacían nuestras abuelas y cuyo sabor ha marcado nuestra infancia.

Y es que nuestra tierra es conocida por rebosar de opciones gastronómicas, ya sean recetas caseras de todo tipo o restaurantes dónde disfrutarlas.

Uno de los majares típicos de la gastronomía alicantina es sin duda la coca. Conocida por gustar a casi todo el mundo, tiene la ventaja de poder ser versionada las veces que uno quiera. Desde la clásica coca con molletas, hasta versiones dulces para los más golosos.

En este sentido, para hacerte una cena saludable sin mucho esfuerzo y recordar sabores de la infancia, te proponemos una receta sencilla de coca amb tonyina, o coca con atún y tomate en castellano.

Ingredientes para la coca amb tonyina, versión express 1 lámina de masa quebrada o masa de empanada

2 latas de atún en aceite (bien escurridas)

1 cebolla grande, o 2 medianas

1 pimiento rojo pequeño

2 huevos duros picados

Piñones (tostados para tener más sabor)

2 cucharadas de tomate frito

1 huevo batido

Sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva Paso 1 Para el sofrito: En una sartén con un poco de aceite, pocha la cebolla cortada en tiras finas junto con el pimiento. Que queden bien blanditos y dulces. Añade sal y pimienta al gusto. Paso 2 Para el relleno: Añade el atún desmenuzado, el tomate frito, los huevos duros y los piñones. Mezcla bien y deja enfriar un poco. Paso 3 Para el montaje: Extiende la masa sobre una bandeja con papel de horno. Coloca el relleno en la mitad de la masa, dejando un borde. Dobla como si fuera una empanada grande y sella bien los bordes. Paso 4 Finalmente, pinta con huevo batido y hornea a 180 ºC durante unos 25-30 minutos o hasta que esté doradita.

Se trata de una receta ideal para combinar sencillez, sabor y salud. Concretamente, una porción de esta coca tiene un valor nutricional aproximado de:

- 320 kcal

- 13 gramos de proteínas

- 20 gramos de grasas, de las cuales 4 gramos son saturadas

- 20 gramos de carbohidratos, de los cuales 3 gramos son azúcares y 2 gramos, fibra.