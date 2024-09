Gema Amor: "Creemos en la democratización de la alta gastronomía, bajar las estrellas al suelo"

Gena Amor, después de haberlo sido todo en la política local, provincial y autonómica en la primera década del siglo, abandonó esta actividad para centrarse en otros proyectos profesionales y vitales. Junto a su pareja, el entonces vicepresidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, impulsó la Feria Alicante Gastronómica. Hace dos años asumió su presidencia.

Sexta edición de Alicante Gastronómica y la segunda que dirige como presidenta.

Estoy desde el principio, con Carlos Baño, y cuando él asumió la presidencia de la Cámara me pasó los trastos. No sé si es la tercera o la segunda feria, el tiempo pasa tan deprisa y esto es tan intenso…

¿Qué novedades se va a encontrar el profesional y qué va a encontrar el visitante en general?

Empezando por la potencia del campeonato internacional, le hemos llamado Premio de Alta Pastelería “Paco Torreblanca”, la mejor tarta de chocolate del mundo, que se dice pronto y que se acompaña de los mejores en un jurado que es pura excelencia en calidad, profesionalidad, trayectoria, genialidad: con Jordi Roca, Albert Adrià, Oriol Balaguer, Iginio Massari, Frédéric Bau, Jacob Torreblanca y Carlos Mampel. Los más reconocidos del mundo.

¿Repite el Premio Nacional de Tortilla?

Sí, todo un clásico, el decimoséptimo campeonato de España. Es uno de los eventos con más potencia tanto por los jurados como por los participantes. Y, al mismo tiempo, por el eco mediático que despierta.

También son novedad este año las Jornadas de las Tapas. Hemos pedido adelantarnos 15 días a la feria y trasladar la esencia de Alicante Gastronómica a toda la provincia. Empezaron las jornadas el pasado viernes 13, con las que queremos contagiar de ese espíritu y promocionar a los establecimientos mientras que promocionamos la gastronomía.

Es una feria profesional pero también para disfrutar en familia, ¿no?

Sí, hemos puesto marcha toda una zona infantil para los niños, para los más pequeños, donde van a tener desde talleres con súper Super Garden-Hermisán y van a poder sembrar una semilla y llevársela a casa como hacíamos en el colegio. Y con el gremio en panadero también hay actividades. Para ponerse manos a la masa a hacer su primer pan o su primera pizza. Talleres durante todo el día en ese espacio único.

Gema Amor, durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL De Alicante. Iván Villarejo

Tenemos también otros talleres como el de Cocina Fácil para los más mayores y los que tenemos alguna dificultad en la cocina. Que en 15 minutos nos expliquen esos trucos y técnicas para hacer los mejores platos y sorprender en casa.

¿Va a ser una feria muy didáctica?

Claro, entre las novedades está el tamaño de las masterclass. El año pasado arrancamos con este proyecto y este año cambiamos un poco el concepto: las tres mejores tortillas de España de los tres ganadores de las últimas ediciones van a estar 2 horas con el público, aprendiendo de sus consejos. Y práctica al mismo tiempo con los campeones. Llegados desde Betanzos, Santander o La Rioja. Y lo mismo en ese mundo más gourmet de las ostras y el caviar. Desde abrir una ostra a o todo un mundo dentro de estos grandes productos.

Arroces creativos, de la mano de Edu Torres o Rodrigo de la Calle, para saborearlos. O la mejor croqueta del mundo, ganadora de Madrid Fusión 2023 con Juan Monteagudo de Albacete. Esas masterclass van a ser fantásticas. 120 estrellas Michelín y Soles Repsol que se dan cita en esta feria. Yo insisto siempre en que no es una feria elitista, con pretensiones o con humos altos. Es una feria que se pone a disposición del público final. Porque no podemos olvidarnos que somos el público general los que vamos a una tienda gourmet, a un supermercado, a una barra, a un gran restaurante, a una bodega. Toda esa genialidad que practican los cocineros, pasteleros, sumilleres, panaderos… , la ponen en la feria a nuestra disposición.

¿Esa es la diferencia con las ferias puramente profesionales?

Buscamos la fusión entre el gran público y los grandes profesionales. Bajar la alta gastronomía, bajar las estrellas al suelo, pisar la realidad y consumirla por los que van a ir a esos establecimientos a saborearla. Es democratizar la alta cocina y ponerla disposición de todos. Esto es lo que nos diferencia y no lo hemos inventado nosotros. Ya Rafael García Santos en su última edición de Lo Mejor de la Gastronomía, aquí en Alicante, en ese congreso que trajimos de San Sebastián, sirvió de un antes y un después en este concepto.

Democratizar la alta gastronomía, popularizarla, comer un bocadito en el Rincón de las Estrellas de cualquier gran establecimiento de con Sol Repsol o Estrella Michelin, a precio popular y dejarte llevar por los sentidos. Y luego, en una ocasión especial, acercarte a su propio restaurante. Eso es promoción, es visibilizar, es poner en valor lo mucho y muy bueno que tiene nuestra gastronomía.

En lo más típico alicantino, ha hablado de arroces, ¿qué más ofrece esta edición?

Concurso de arroces, concurso de salazones, de alcachofa, de dátil, de atún (con el tartar de atún), de monas y toñas, de caldo con pelotas... Más producto alicantino, más tradición, más sabor no puede haber. Pero además con participación de restaurantes de muchos lugares de España, con lo cual es poner en valor lo nuestro, darle la máxima potencia.

La presidenta de Alicante Gastronómica, da detalles de la nueva feria. Iván Villarejo

¿Qué participación va a tener en Alicante Gastronómica Solidaria, la otra pata del proyecto?

Recordemos que en 2020 estaba prevista la feria, en este caso era la tercera edición, y a tan solo 10 días de su arranque, el 14 de marzo nos confinaron. Esa vertiente solidaria, esa capacidad de reacción, de ponerse a disposición de los demás que tuvo esa feria, se mantiene y seguimos apostando por la solidaridad, estando al lado de los más vulnerables.

Lo hacemos los 365 días del año. Los voluntarios y las empresas con alma, siguen dando de comer todos los días. A 6.000 personas cada semana. La entrada a la feria es una entrada solidaria, dos euros que van directamente a Alicante Gastronómica Solidaria. Aparte, Carmencita, que sabéis que es pura esencia solidaria, también tendrá su barra solidaria en la Isla de las Tapas para recaudar en esta acción.

Una cosa muy importante en el mundo de la hostelería, que es de lo que más se quejan últimamente todos los hosteleros, es de la falta de camareros, la falta de profesionales en general. ¿Cómo ayuda a Alicante Gastronómica en esta situación?

En esa parte, tanto en cocina como en sala, tenemos una clara apuesta por la formación. Hemos creado un concurso de escuelas porque sabemos que hay que apoyar a los jóvenes que están formándose. Tenemos un concurso de escuelas tanto de cocina como de sala y el viernes será la jornada exclusiva para estos centros. Son ocho centros de la provincia que van a competir para llevarse el reconocimiento.

La sala no puede ser el patito feo de la restauración. De la mano de la asociación APROSABA de la Comunidad Valenciana también organizamos jornadas y unos premios exclusivos para el personal de sala, puesto que son capaces con su servicio, con su atención, con su proximidad, con su amabilidad, de darle la vuelta a un plato que tal vez no haya salido como se esperaba.

Siempre nos fijamos en las Estrella Michelin, en los Soles Repsol. ¿Qué persona viene por primera vez que tenían como una deuda pendiente?

Tenemos muchos. Todos los de la pastelería de los que hemos hablado son nuevos. Como país invitado este año tenemos a Marruecos, con lo cual, es una apuesta por la creatividad, por el sabor, por la pasión de todo lo que lleva la gastronomía marroquí. Vendrá Najat Kaanache. También los hermanos Torres. De MasterChef Junior, nuestra ganadora de Mutxamel, Loreto. Es muy importante el apartado de los niños, que son los que inauguran la feria por la mañana. Son 400 niños los que vienen a inaugurar la feria de diferentes escuelas de Alicante y durante toda la feria tendrán ese espacio para ello. Este año también hay una novedad ese patio central que se convierte en un hervidero de diversión y de disfrute. Hemos reconvertido el espacio Marmarella, damos un paso más para que albergue más actividades y hemos querido vincular los hábitos saludables.

¿A qué se refiere?

Al estilo de vida mediterráneo, esos hábitos que cada vez que están más presentes,. A través de Montemar vamos a tener píldoras de pilates, tenis para los más pequeños, judo, charlas sobre nutrición y hábitos saludables. El fitness llega a Alicante Gastronómica para inculcar esos valores también desde los más pequeños a cualquier visitante que quiera practicar estas actividades. Y después de todo esto, qué mejor que apostar por las nuevas tendencias como el spa-brunch, en este caso de la mano del hotel Amérigo para fusionar el bienestar con la comida.

¿Y cócteles?

Tenemos el día del limón de la Vega Baja, el día 30. Nos adelantamos unas horas y el domingo ya lo estamos elaborando toda una tarde con los mejores cocteleros que van a hacer del limón el protagonista su coctelería.

¿Qué le dicen los restauradores alicantinos de la promoción que han conseguido desde que existe Alicante Gastronómica en el resto de España?

Es una mezcla, tú tienes tu propio expositor que además tiene una ayuda directa de la Diputación con lo cual los precios son más que asumibles. Estás vendiendo producto porque tienes mucho público que igual no te ha conocido, de cualquier punto de España, pero principalmente de la provincia. Es un escaparate perfecto porque son más de 70.000 personas las que acudieron el año pasado.

Más aparte, a través de la difusión, de las redes sociales o en las webs y los medios, la notoriedad es mucho mayor. Es una plataforma de promoción y al mismo tiempo de venta y de captar nuevos clientes que en esta feria, ya no solamente por el espacio expositivo sino porque en ponencias o showcookings, tienes la oportunidad de degustar ese producto. Además, este año todavía crece un poco más con las jornadas de las tapas.

¿En qué lugar colocaría a la provincia de Alicante dentro del panorama gastronómico nacional?

Hay territorios que tienen mucho peso, el País Vasco en general, Cataluña, tal vez más antes con figuras del peso de Ferrà Adrián. Pero la provincia de Alicante ha sabido hacer su base de clientes, de esfuerzo, de profesionalidad y de calidad del producto. No solamente los reconocimientos a nivel de galardones como Estrellas Michelín. Hay calidad desde una barra gastronómica, a una buena tienda de alimentación o gourmet o un obrador. A todos los niveles. Yo insisto en que el paso del huracán García Santos con Lo Mejor de la Gastronomía hizo que hubiera un antes y un después en nuestra gastronomía, porque la revolucionó. Después de secuestrarlo, si me permite la expresión, para su vuelta a la gastronomía, va a permitir revolucionar más cosas con él en los próximos tiempos.