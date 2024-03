El mejor sumiller de la provincia de Alicante apuesta por beber vino tinto en verano y combinar espumosos

"Venimos a disfrutar, a pasarlo bien". Así remarca David Santos el espíritu con el que afronta la divulgación del vino. Este experto ha ganado esta semana el concurso provincial de sumilleres de Alicante. Y en sus apuestas rechaza los prejuicios a la hora de beber y plantea vinos tintos en verano y no dejar los espumosos para postres.

El reconocimiento como mejor profesional en esta categoría le ha llegado esta semana en la bodega Casa Sicilia de Novelda, donde el jurado de la asociación de sumilleres de Alicante, Aseca, le ha dado este título y el pase al campeonato de España que se celebrará el 24 y 25 de abril.

Con humildad, Santos recalca que son semanas de hincar el codo y estudiar: "Tienes que entender de clima, de suelos, alturas, variedades, productores y ver qué críticos, qué listas, qué revistas han dado premios".

Rodríguez, Santos y Terol, los ganadores del concurso de sumilleres de Aseca.

Toda esa serie de conocimientos sabe que "es demasiada información para un cliente de a pie". Para eso los profesionales se encargan de conocer las variedades de España y las internacionales para transmitirlo "de forma amena, la información es para compartirla y al final venimos a disfrutar, a pasarlo bien".

En esa labor recalca que se trata de hacerlo "marcándote unas líneas y que no te salgas demasiado" porque "al final va uno como consumidor y parece que se siente uno mal porque dicen, si esto yo no lo conozco, y me están poniendo a prueba porque he venido a un examen".

Para evitarlo, Santos recomienda disfrutar abriéndose a nuevas experiencias. "Lo bonito es el riesgo, pero los riesgos siempre van con medida", puntualiza. Una actitud con la que quiere conquistar al "típico cliente que le gusta su marca, su vino no le falla, que se cierra, y disfruta, pero disfruta de un producto que al final es un producto que ya conoces".

Santos se declara más partidario de los blancos que los tintos por la versatilidad que encuentra en los primeros. "Tienes desde los afrutados hasta los que tienen una complejidad como que puedes ir a zonas de Borgoña, maloláticas, maderas, los skin contact que son vinos con pieles… Te vas a vinificaciones especiales, fortificados… Tienes un amplio mundo, un abanico para jugar con todo tipo de público", razona en una de sus habituales y detalladas enumeraciones.

¿Y qué pasa con los tintos? Ahí Santos se muestra más claro en su voluntad de romper estereotipos. "Estamos en una zona que, no sé por qué, se han quedado como para un cierto público", responde. Y con eso se refiere a los comentarios que echan en cara beber tinto en verano: "¿Por qué te tomas el vino tinto a 18 o 16 grados cuando lo puedes disfrutar a 11 o 12? Sigues teniendo un trago fresco, es un trago cómodo y no se te hace largo el peso de la botella".

En la selección celebrada en Novelda Francisco Miguel Terol Soler, sumiller del restaurante Beat en Calp, consiguió el segundo lugar. Mientras que la tercera clasificada fue Ángela Rodríguez Ruiz, responsable ahora de Airen.

El concurso, organizado por la Asociación de Sumilleres de Alicante (Aseca), contó con la colaboración de la Bodega Casa Sicilia y su cátedra de Enoturismo junto con la Universidad Miguel Hernández, y de los Vinos DOP Alicante.