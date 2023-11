De cocinar para el emir de Catar a reinar en Alicante, el restaurante italiano que brilla con platos tradicionales

En el corazón de las más de trescientas hectáreas del campo de golf Las Colinas, reina Fonsi Lillo. El chef de Il Palco trabaja rodeado del verde paisaje de la dehesa de Campoamor, muy lejos del desierto de Catar donde cocinó para su emir. Ahora presenta nueva carta de un restaurante que brilla en su apuesta por la comida tradicional italiana.

"Esto es un restaurante en el que queremos que se vea que es tradicional, que no sobresale nada gastronómico como aires, espumas o algo muy sofisticado, manteniendo la base de casero, pero con más nivel de restauración", afirma después de la presentación de los platos que le acompañarán durante este otoño e invierno.

La pasta rellena, como los Cappellacci al foie e mela, el risotto con trompetas de la muerte o el Osobuco di manzo son algunos de los que han entrado apenas hace dos semanas para dejar atrás los más veraniegos. Entre el tercio de la carta que han renovado Lillo no se olvida de mencionar también una crema de calabaza.

[Estos son los mejores restaurantes de comida italiana en la ciudad de Alicante este 2023]

Esa podría representar la idea con la que quiere condensar su práctica, por lo que reitera que "no es llegar al plato sofisticado, sino ir con la calidad máxima del producto". En eso pretende hacer tanto hincapié como "en probar y probar hasta dar con el que nos encaja". Y una vez logrado, "no tocar mucho el plato".

Una forma de trabajar que representa también la forma de encarar la cocina desde que empezó a estudiar en el CDT de Alicante. Allí tuvo de profesor a Dani Frías, como recuerda con cariño porque le considera ya muy amigo, y empezó a despuntar en concursos y demostraciones. "Técnicas de cocina, vengo de la escuela y usaré siempre lo que he aprendido más que cocinar en cazuela, que no es que lo vea mal, pero hay métodos con los que me siento más cómodo", razona.

Lillo nació en Sant Joan hace cuatro décadas y dejó atrás su territorio para ir descubriendo las cocinas de otros países. De su estancia en Nápoles adoptó la devoción por la cocina italiana, aunque también pasó por Inglaterra para trabajar con el televisivo y reconocido chef Gordon Ramsay, de quien puntualiza que no tiene nada que ver su comportamiento en el día a día con sus llamativos veredictos en concurso.

[Estos son los diez restaurantes del año en la provincia de Alicante]

Y más nivel tomó cuando pasó a formar parte del equipo de cocina del emir de Catar: "Donde él iba, iba yo". Y aún le brillan los ojos de ilusión al pensar que "no podía decir que no a eso".

Un repaso rápido por una carrera entre la que también recuerda que participó en el equipo que se encargó de estrenar Terre y Murri. Ahora, mirando a su alrededor en una sala decorada por el especialista Pepe Leal, destaca que ya tres años aquí y tomé el mando de la cocina. y todo lo hacemos nosotros y lo que no podemos, tenemos un obrador italiano que nos ayuda a elaborar las pasta".

[Esta es la pizzería de Alicante que se coloca entre las 50 mejores de Europa en 2023]

Sigue los temas que te interesan