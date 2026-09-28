El pueblo medieval perfecto para desconectar: su casco antiguo es Conjunto Histórico-Artístico

En la provincia de Alicante existen muchos tesoros más allá de la costa y sus impresionantes playas, y prueba de ello son sus numerosos pueblos con encanto en los que todavía se respira tradición y tranquilidad.

Precisamente en la frontera entre Alicante y Valencia se encuentra un pueblo medieval que combina calles empedradas, naturaleza, historia y una gastronomía ligada al territorio.

Bocairent, enclavado en la sierra de Mariola, es una opción ideal para quienes buscan una escapada tranquila y alejada de los destinos más concurridos.

Algunas calles de Bocairent. Laurine Maurice

Situado sobre la ladera de una montaña, este municipio valenciano conserva un casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Sus callejuelas estrechas, empinadas y empedradas forman un laberinto de rincones con siglos de historia, mientras que sus viviendas se adaptan a la orografía de la montaña.

Casco entre montañas

Recorrer Bocairent permite descubrir un trazado urbano de origen medieval en el que la piedra es la gran protagonista. Las casas, los arcos, los miradores y los desniveles de sus calles crean una estampa singular, marcada por la integración del pueblo en el paisaje.

Uno de los lugares más llamativos del municipio son las Covetes dels Moros. Se trata de un conjunto de cuevas excavadas en la pared de un barranco que, durante siglos, se utilizaron como almacenes.

Sus pequeñas oquedades, abiertas en la roca, constituyen uno de los principales atractivos patrimoniales de Bocairent.

La visita a este enclave también permite contemplar el paisaje montañoso que rodea la localidad, con una panorámica especialmente llamativa sobre el barranco y el casco histórico.

Senderos

Más allá de su patrimonio, Bocairent ofrece distintas posibilidades para disfrutar del aire libre. Su entorno, vinculado al parque natural de la sierra de Mariola, está recorrido por senderos, barrancos y fuentes naturales.

El paisaje invita a realizar rutas a pie y a descubrir una zona caracterizada por su riqueza natural. Es también un destino apropiado para quienes buscan combinar una visita cultural con paseos por la montaña y momentos de desconexión.

La sierra de Mariola destaca por sus paisajes de montaña y por la presencia de una vegetación mediterránea muy vinculada a las plantas aromáticas. En este entorno, el visitante puede alternar el recorrido por las calles del pueblo con excursiones por sus alrededores.

Ligada a la tradición

La experiencia en Bocairent se completa en la mesa. La cocina local está marcada por los productos de interior y por recetas contundentes, pensadas tradicionalmente para combatir las bajas temperaturas de la zona.

Entre sus platos más conocidos se encuentran el arroz al horno, la olleta y los embutidos artesanales. Son elaboraciones que reflejan la tradición culinaria de la comarca y que permiten conocer el territorio también a través de sus sabores.

Después de recorrer el casco histórico o realizar alguna ruta por la sierra, la gastronomía de Bocairent ofrece una forma de recuperar fuerzas y prolongar la escapada.

Una escapada diferente

Por su combinación de patrimonio, paisaje y cocina tradicional, Bocairent es una alternativa para quienes buscan algo más que una visita rápida. El municipio permite pasear sin prisa, descubrir construcciones excavadas en la roca y adentrarse en un entorno natural de gran valor.

Entre sus calles medievales y las montañas de la sierra de Mariola, este pueblo ofrece un destino perfecto para desconectar y disfrutar de una escapada con historia.