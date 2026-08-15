La verbena de pueblo ideal para visitar este fin de semana: comida y bailes y desfiles tradicionales

Verano, esa temporada en la que asociamos el tiempo libre con ir a la playa o a la piscina...

Sin embargo, existe otro elemento fundamental para que esta estación del año sea digna de su nombre, siendo esas las míticas verbenas de pueblo.

En concreto, si buscas una fiesta de agosto con alma de pueblo, ambiente familiar y tradición bien cuidada, La Nucía es tu plan perfecto para este fin de semana.

Del 14 al 18 de agosto, el municipio celebra sus Festes d’Agost en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque, con verbenas, desfiles, gastronomía local y actos que invitan a participar tanto a vecinos como a visitantes.

Un programa festivo y abierto

Las fiestas nucieras destacan por ser “abiertas”: no hacen falta invitaciones ni carnets de peña para sumarse a la mayoría de actos. Desde las despertaes y pasacalles matinales hasta la ofrenda de flores, conciertos, cabalgata de disfraces o mascletás, todo el pueblo se vuelca en la calle y el visitante se siente parte de la fiesta.

El programa arranca el 14 con el volteo de campanas y el pregón desde el Ayuntamiento, y sigue con la entrà de penyas, la procesión a los patronos, la ofrenda floral con trajes típicos de “nucier i nuciera”, y la esperada cabalgata de disfraces del 17, que cada año llena de color y música la avenida Carretera. El cierre, el 18, lo pone un espectacular correfoc.

Verbena, baile y música en la plaza

Uno de los grandes atractivos para quien viene de fuera son las verbenas nocturnas con orquestas en la plaça Major, que convierten el centro en una pista de baile al aire libre.

Es el típico plan de “merienda, paseo y verbena” que define el verano de muchos pueblos de la Marina Baixa, pero un ambiente cercano, seguro y muy familiar.

Gastronomía para mojar pan

En estas fechas, la oferta gastronómica se pone tradicional y de temporada. En puestos, bares y eventos vinculados a las fiestas abundan los arroces (paella, arroz a banda), tapas de mar y montaña, embutidos y quesos frescos, y dulces como pastissets de moniato, pastissets d’ametla, coca dolça o berlinas.

No es raro encontrar jornadas de tapeo, concursos de paella o degustaciones que ponen en valor la huerta y la costa.

Si te gusta la cocina de raíz, presta atención a platos típicos locales como el arroz cocido, la “sangre con cebolla” o las “pelotas de maíz”, que aparecen en muchas mesas durante las fiestas.

Desfiles y trajes que merecen foto

Dos momentos especialmente fotogénicos son la Ofrenda de Flores (16 de agosto), con los festeros vestidos de “nucier i nuciera” desfilando desde el Llavador hasta la plaza, y la Cabalgata de Disfraces (17 de agosto), donde cada peña presenta carrozas y disfraces artesanales con temáticas muy creativas.

Ambos actos combinan música, color y tradición, y son ideales para vivir el espíritu de la fiesta y sacar buenas instantáneas.

Por qué es “la verbena de pueblo ideal”

Existen varias razones que hacen de esta fiesta única, empezando por su ambiente auténtico y accesible, pues son fiestas abiertas, con participación de peñas pero sin barreras para el visitante.

Además cuenta con un programa completo en pocos días, con cinco días intensos (14–18 agosto) con actos diarios, verbenas, pirotecnia y tradición.

Por otro lado, no podemos olvidar la gastronomía local y de temporada con arroces, tapas, dulces tradicionales y productos de la huerta y la costa, el todo coronado por desfiles con trajes típicos y cabalgata artesanal que reflejan la cultura popular de la localidad.