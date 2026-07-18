El refugio veraniego de Blanca Suárez: el pueblo costero conocido como el "rincón favorito de los famosos"

En Alicante, existen varios lugares que llaman especialmente la atención de los famosos.

Y es que si hay un nombre que se repite cada verano en las conversaciones sobre escapadas de lujo en la Costa Blanca, ese es Jávea.

La localidad de la Marina Alta se ha convertido en el destino preferido de caras conocidas del cine, la televisión y el periodismo.

Con calas de aguas turquesas, un casco antiguo de postal y una gastronomía que enamora, Jávea reúne todo lo que buscan quienes huyen del ruido sin renunciar al confort.

Entre esos visitantes habituales está Blanca Suárez, que ha elegido este rincón alicantino en varias ocasiones para desconectar. La actriz ha compartido en redes sociales algunas de sus estancias, alojándose en villas de diseño con vistas al mar y confirmando, sin decirlo explícitamente, que Jávea es uno de sus refugios mediterráneos.

¿Por qué Jávea enamora?

El atractivo de Jávea va más allá de lo estético. Su clima templado, la protección natural del macizo del Montgó y la calidad de sus calas la convierten en un lugar ideal para quienes valoran la tranquilidad y el contacto con el entorno.

No es raro ver pasear por sus calles a rostros conocidos. El presentador Pablo Motos tiene allí segunda residencia, y en la zona también se han dejado ver nombres como los de Pilar Rubio, Fernando Tejero, Macarena García, Pelayo Díaz, Álex García o la cantante Sofía Ellar. Incluso estrellas internacionales como Matt Damon han sido vistas disfrutando del paisaje.

Las villas de Blanca

Blanca Suárez visita Jávea con criterio muy definido, eligiendo villas mediterráneas, sostenibles y con vistas panorámicas al mar. En su última visita conocida, en febrero de 2025, la actriz se alojó en Ca La Mer (también llamada La Mer), una villa reformada por el estudio de la diseñadora Jessica Bataille.

La casa destaca por su enfoque Passivhaus, con cuatro habitaciones, vistas al mar desde todos los ángulos, piscina infinita, aerotermia y domótica. Un diseño pensado para el confort energético y el disfrute discreto.

En el verano de 2022, la actriz optó por otra propiedad del mismo estudio: Ca la Bahía - Your Mediterranean stay, ubicada en Teulada, muy cerca de la costa. Con jardín, terraza, piscina al aire libre y tres dormitorios, está a apenas 13 minutos a pie de la Playa del Portet y puede reservarse en plataformas como Booking, donde mantiene una puntuación de 9,8. Eso sí, la demanda es alta y las fechas libres vuelan.

La postal VIP

Si hay una imagen que resume el Jávea "instagrameable", es la de la Cala Portitxol. Sus piedras blancas, sus emblemáticas puertas azules y su pequeño islote al fondo la han convertido en un icono visual de la Costa Blanca.

Pilar Rubio ayudó a viralizarla tras subir una foto desde allí, y desde entonces la cala se ha consolidado como parada obligada para influencers y celebrities. Blanca Suárez ha compartido instantáneas en Jávea, y Fernando Tejero protagonizó una de las imágenes más reconocibles, tomando el sol con las casitas blancas de puertas azules de fondo.

El entorno combina paisajes de roca, vegetación mediterránea y aguas cristalinas, con fondos marinos ideales para buceo y snorkel. La calma, el sonido del oleaje y las vistas panorámicas al Mediterráneo crean la atmósfera perfecta para desconectar.