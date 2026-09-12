El mercadillo medieval ideal para visitar los días 26 y 27 de septiembre: gastronomía típica, artesanía y actividades gratuitas

Onil se prepara para un fin de semana cargado de propuestas con la celebración de su Mercado Medieval los días 26 y 27 de septiembre. El casco histórico del municipio alicantino acogerá puestos de artesanía, alimentación y gastronomía, además de talleres y actividades vinculadas a los oficios tradicionales.

Septiembre es uno de los meses en los que más apetece recuperar los planes al aire libre. Las temperaturas comienzan a dar una tregua después del verano y las calles vuelven a convertirse en el escenario perfecto para disfrutar de ferias, mercados y actividades culturales sin el calor intenso de julio y agosto.

En este contexto, Onil prepara un fin de semana especialmente completo, ya que el Mercado Medieval coincidirá con Onil Es Mostra y con la Subida Internacional a Onil, dos citas que convertirán la localidad en uno de los puntos de interés de la provincia durante esos días.

Según adelanta Agenda Medieval, el Mercado Medieval de Onil se celebrará durante el último fin de semana de septiembre en el centro histórico de la localidad. Los visitantes podrán recorrer diferentes puestos dedicados a la artesanía, la alimentación y la gastronomía tradicional.

La propuesta permitirá descubrir productos elaborados de manera tradicional y piezas artesanales, al mismo tiempo que se recupera el ambiente propio de los antiguos mercados. A ello se sumarán diferentes propuestas relacionadas con los oficios artesanos.

Los talleres participativos serán otra de las actividades del mercado. Estas propuestas permitirán acercarse a las técnicas utilizadas por los artesanos y conocer de cerca cómo se elaboran algunos de los productos que estarán presentes durante el fin de semana.

Un fin de semana con mucho más

La celebración del Mercado Medieval se integra además en un fin de semana con una programación más amplia. Onil Es Mostra tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre y volverá a poner el foco en el comercio local, la gastronomía, las asociaciones y el tejido cultural y social del municipio.

La localidad también acogerá la Subida Internacional a Onil, una prueba automovilística de montaña que reunirá a participantes y aficionados durante esos días y que se suma a la oferta de actividades prevista.

Además, durante el fin de semana habrá visitas y horarios especiales en diferentes espacios turísticos y patrimoniales de Onil. Entre ellos se encuentran el Museo de la Muñeca, el Palacio Fortaleza del Marqués de Dos Aguas, el Museu de la Festa, el Espai Sempere, el Consulado de los Reyes Magos y el Pouet de la Neu.

Horarios del mercado medieval

El mercado contará con un amplio horario para poder disfrutar de la propuesta tanto durante el día como al caer la tarde. El sábado permanecerá abierto de 10:30 a 22:30 horas, mientras que el domingo podrá visitarse de 10:30 a 21:00 horas.

De esta forma, el último fin de semana de septiembre se presenta como una buena oportunidad para acercarse hasta Onil, recorrer sus calles y combinar el mercado medieval con el resto de actividades programadas en la localidad.