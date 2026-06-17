Los chefs valencianos coinciden: el arroz negro lleva 3 dientes de ajo, 2 cucharadas de tomate y 1,25 l de fumet

El arroz negro es una de las elaboraciones marineras más representativas de la gastronomía valenciana y, según la receta difundida por Turismo de la Comunitat Valenciana, su preparación parte de una combinación muy concreta de ingredientes.

Tres dientes de ajo machacados, dos cucharadas soperas de salsa de tomate y 1,25 litros de fumet de pescado, son los ingredientes básicos que los expertos valencianos recomiendan para cuatro raciones.

Hablar de arroz es hablar de una de las grandes señas de identidad culinarias de Alicante y de toda la Comunitat Valenciana. Este producto ocupa un lugar privilegiado en la mesa y en la cultura gastronómica del territorio, donde cada comarca ha desarrollado sus propias recetas y formas de elaboración a lo largo de los siglos.

La riqueza de la cocina valenciana se refleja en la enorme variedad de arroces que pueden encontrarse. Desde la tradicional paella valenciana hasta el arroz a banda, el arroz del senyoret, el arroz con costra, el arroz al horno, el meloso de marisco, el arroz con bogavante o el arroz negro, las posibilidades son prácticamente infinitas.

Cada receta adapta el cereal a los productos de proximidad, ya sean carnes, verduras, pescados o mariscos.

Un plato marinero

Entre todas estas propuestas destaca el arroz negro, una receta vinculada históricamente a las localidades costeras y a la tradición pesquera del Mediterráneo.

Su característica tonalidad oscura procede de la tinta de la sepia, un ingrediente que aporta tanto color como sabor al plato.

Turismo de la Comunitat Valenciana define este arroz como "un delicioso plato de inspiración marinera y sorprendente color" que puede convertirse en "uno de tus mejores recuerdos" durante una visita a la región.

La receta oficial está pensada para cuatro personas y utiliza 350 gramos de arroz bomba con Denominación de Origen Valencia, tres dientes de ajo molidos o machacados, dos cucharadas soperas de salsa de tomate, 1,25 litros de fumet elaborado con pescado de morralla.

También incluye tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, entre ocho y diez sepionets de punxa o sepias pequeñas y ocho mejillones de roca.

Cómo se prepara

La elaboración comienza con la limpieza de los sepionets. Según explica Turismo GVA, se retiran la barquilla y el estómago, pero se conserva la tinta, que será la responsable del característico color negro del plato.

A continuación, los sepionets se sofríen en una cazuela con aceite de oliva virgen extra y se sazonan ligeramente.

Cuando adquieren el punto adecuado, se incorporan los ajos machacados y, seguidamente, la salsa de tomate.

Tras mezclar todos los ingredientes, se añade el fumet de pescado junto con la tinta reservada.

Cuando el caldo rompe a hervir, se corrige el punto de sal y se incorpora el arroz.

Después de removerlo y dejarlo cocer durante cinco minutos, la preparación pasa al horno a 180 grados. Mientras tanto, los mejillones se hierven aparte y se reservan para la presentación final.

Transcurridos unos 16 minutos, el arroz se retira del horno y se decora con los mejillones abiertos por la mitad. Turismo de la Comunitat Valenciana señala además que el plato puede servirse acompañado de alioli, una combinación habitual en muchas mesas valencianas.

Para un resultado perfecto

La receta pone el acento en varios aspectos que resultan clave para lograr un buen arroz negro. Uno de ellos es utilizar un fumet elaborado con pescado de morralla, ya que aporta una base de sabor intensa y equilibrada.

Otro punto importante es conservar la tinta de los sepionets durante la limpieza, ya que constituye el ingrediente esencial que diferencia esta elaboración de otros arroces marineros.

También resulta fundamental respetar las proporciones de caldo y arroz indicadas en la receta, así como el tiempo de cocción antes y después del paso por el horno.

El resultado es un arroz de sabor profundo, marcado por los productos del mar y por una tradición gastronómica que continúa siendo uno de los mayores orgullos de la cocina de la Comunidad Valenciana.