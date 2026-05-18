Los expertos alicantinos coinciden: la coca amb tonyina se hace con ventresca de atún, piñones y 65 cl de anís

La mesa con las diferentes versiones de la coca amb tonyina que participan en el concurso. M. H.

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Los expertos gastronómicos de Alicante coinciden en que la auténtica coca amb tonyina se elabora con ventresca de atún, anís seco y piñones, una combinación que define su sabor característico y su identidad tradicional.

La gastronomía alicantina vuelve a demostrar así su enorme riqueza y diversidad, con una despensa en la que conviven recetas marineras, productos de la huerta y elaboraciones festivas que han pasado de generación en generación.

Platos como el arroz a banda, el caldero, las cocas saladas o los dulces tradicionales forman parte de un recetario que habla tanto del mar Mediterráneo como de la tierra.

En ese mapa culinario, la coca amb tonyina ocupa un lugar especial. Se trata de una elaboración muy presente durante todo el año en la provincia de Alicante, aunque su momento álgido llega con la llegada de las Hogueras de San Juan, que se celebran del 20 al 24 de junio y convierten la ciudad en un gran escenario festivo y gastronómico.

Durante las fiestas de Hogueras, la coca se convierte en algo más que un plato. La tradición manda consumirla especialmente el día de la plantà, acompañada de las populares bacores o brevas, en una combinación tan sencilla como arraigada.

El contexto también importa. No es lo mismo comerla en casa que hacerlo en la calle, en un racó o en una barraca, rodeado de música, convivencia y fuego festivo.

Una receta con identidad

La receta, difundida por Turismo del Ayuntamiento de Alicante, insiste en una idea clave, y es que la calidad del relleno marca la diferencia.

La ventresca de atún aporta jugosidad, el anís seco perfuma la masa y los piñones redondean el conjunto con un punto crujiente y elegante.

La masa, elaborada con agua, aceite y anís, es casi tan protagonista como el relleno.

Su aroma durante el amasado es uno de los detalles más reconocibles, mientras que el equilibrio entre una base fina y una cobertura más firme permite que el interior se cocine sin perder textura ni sabor.

Otras recetas alicantinas

La coca amb tonyina comparte mesa y protagonismo con un recetario alicantino amplio y muy arraigado, donde cada plato tiene su historia y su momento.

En la provincia de Alicante los arroces son casi una religión gastronómica, con especialidades como el arroz a banda, el arroz del senyoret o el arroz con costra, que reflejan tanto la tradición marinera como la huerta interior.

A ello se suman los guisos de pescado y los platos de cuchara, muy ligados a la cocina de aprovechamiento y al producto fresco del litoral. Preparaciones sencillas en apariencia, pero con una profundidad de sabor que explica por qué la cocina alicantina es tan popular.