El barrio de Alicante que celebra una gran fiesta este sábado: comida típica, música y artesanía

La zona Quintana, en pleno corazón de Alicante y a un paso del Mercado Central, se convierte este sábado en un gran escenario al aire libre donde la gastronomía, la música y la artesanía toman las calles para atraer tanto a vecinos como a visitantes.

La jornada forma parte de una doble cita de dinamización del comercio local que conecta el entorno del Mercado Central de Alicante con la calle Poeta Quintana, dos espacios que apuestan por un modelo de consumo más pausado, cercano y centrado en la experiencia.

Desde primera hora de la mañana y hasta media tarde, la zona se transforma en un recorrido de sabores, talleres y música en directo, con cerca de un centenar de comercios implicados y una programación pensada para todos los públicos.

La propuesta no solo busca incentivar las compras, sino reivindicar una forma distinta de entender el comercio de barrio, como más humano, más creativo y más conectado con el producto de proximidad.

La zona de Quintana lleva años consolidando un pequeño ecosistema creativo donde conviven mercerías, librerías, papelerías y comercios de arte que han apostado por talleres de costura, crochet, pintura o ilustración.

Este sábado, esa red se abre al público con actividades especiales para mostrar su potencial como espacio de encuentro.

La idea, según trasladan desde la organización vecinal, pasa por recuperar el placer de estar en la calle, compartir experiencias y dejar a un lado la prisa digital por unas horas.

Para obligatoria: el Mercado

Por su parte, el Mercado Central de Alicante también se suma a la celebración con una programación propia que incluye showcookings, conciertos y sorteos, además de la participación de sus cerca de 200 puestos habituales.

La música en directo y las actividades gastronómicas convertirán el recinto en un punto de encuentro continuo durante la mañana, reforzando su papel como uno de los grandes referentes del comercio local en la ciudad.

El Mercado Central es uno de los destinos más típicos de los alicantinos durante el fin de semana. Muchos tienen por costumbre madrugar para salir a comprar productos frescos al mercado y después terminar la jornada picando algo en la zona de restauración. El mercado cuenta entre sus puestos con algunos bares, vermuterías y también pescaderías que aprovechan para servir sus productos más ricos como aperitivo acompañadas de un buen vino.

En la plaza del 25 de mayo también es típico descansar y parar a tomar algo, o en las calles aledañas que cuentan con bares y restaurantes de todo tipo, algunos con terraza para disfrutar del buen tiempo.